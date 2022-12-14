Kolostrum Nedir? Kolostrum (Ağız Sütü) Faydaları, İçeriği ve Özellikleri Neler?

Kolostrum nedir diye merak ettiğinizde söz konusu terimin ilk anne sütü olduğunu görürsünüz. Kolostrumun içeriği nedir ya da Colostrum hangi besinlerde bulunur sorusu da merak edilenler arasındadır. Ağız sütü neden önemli konusunda da yapılmış birçok bilimsel çalışma vardır. Kolostrum faydaları ve kolostrum neden sarı soruları da kadınların merak ettiği konulardandır. Kolostrum ne kadar süre gelir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kolostrum Nedir?

Doğumun yapılmasından hemen sonra anne sütü salgılanmaya başlar. Anne sütünün ne denli faydalı olduğu ile ilgili bugüne kadar birçok çalışma yapılmıştır. Anne sütü, bebeğin temel besin kaynağıdır. Uzmanlara göre bebeğin sağlıklı şekilde yaşamını sürdürmesi için 2 yaşına kadar anne sütü almalıdır.

Doğum gerçekleştikten sonra ilk salgılanan anne sütüne kolostrum adı verilir. Bu süt halk arasında ağız sütü olarak da anılır. Söz konusu besin kaynağı, bebeğin büyüyüp gelişmesi için çok zengin bir içeriğe sahiptir.

Ağız Sütü Neden Önemli

Kolostrum, bebeğin sağlıklı şekilde büyümesi için çok önemli besin kaynaklarına sahiptir. Söz konusu besinin içeriğinde karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve mineral içerikli birçok besin vardır.

Doğumdan hemen sonra kolostrum salgılanmaya başlar. Söz konusu besin, normal anne sütüne nazaran daha koyu renklidir. Rengi sarıya yakındır. Bu sıvının kıvamı da normal anne sütüne nazaran daha yoğundur. Sütten daha az akışkan olan bu sıvı kremayı andırır.

Kolostrum Faydaları

Kolostrum sıvısının çok önemli faydaları vardır. Bilimsel olarak kanıtlanmış bu faydaları şu şekilde sıralayabiliriz.

Kolostrum doğal bir antibiyotiktir.

Bebeğin alerjik reaksiyon riskini en aza indirir.

Bebeğin sindirim sisteminin gelişmesini sağlar.

İçeriğinde bulunan büyüme hormonu sayesinde bebeğin daha hızlı büyümesini sağlar.

Doyurucu etkisi sayesinde bebeğin kısa sürede doymasını sağlar.

Yeni doğan bebekte oluşması muhtemel enfeksiyon riskini en aza indirir.

Sarılık riskini azaltır.

Kolostrum Ne Kadar Süre Gelir?

Kolostrum sürekli gelen bir sıvı değildir. Bebek dünyaya geldikten hemen sonra salgılanmaya başlayan bu sıvı, ortalama 4-5 gün boyunca salgılanmaya devam eder. Kolostrum azaldıkça anne sütünün rengi olması gereken renge dönüşür. Sütün kıvamı ise daha akışkan olur. Kolostrum salgılanırken bebeğinizin bu sütün her bir damlasından istifade etmesi tavsiye edilir.

Doğumdan hemen sonra kolostrum miktarı anneye az gibi gelebilir. Kolostrumun az olması, bir şeylerin ters gittiği anlamına gelmez. Bebeğin midesi de bu dönemde küçük olduğu için gelen sıvı yeterli olacaktır.