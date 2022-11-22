Kontakt lensin bu şekilde kullanımı körlüğe neden olabiliyor!

Göz Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Aylin Kılıç, kontakt lensin temiz kullanımında bile göze verdiği zararlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Aylin Kılıç, kontakt lensin gözlüğe göre daha masum görünmesine rağmen tehlikelerine dikkati çekerek "Kontakt lens günümüzde birçok kişinin gözlükten kurtulmak için tercih ettiği bir yöntemdir. Hayat kalitemizi arttırıyor gibi görünse de aslında hayatımızı bir bakıma zorlaştırıyor ve görmemizi riske atıyor. Kontakt lensler her zaman masummuş gibi görünür fakat dikkatli kullanmazsak, bakımına dikkat etmezsek kalıcı görme kaybına neden olabilir. Lensler hakkında birçok araştırma yapılıyor. Yapılan bilimsel bir çalışmayı ele alırsak; kontakt lense bağlı gözde kalıcı batma hissi yüzde 23 ila 94 arasında değişiyor. Tabi bu lensin kullanımı ve hastanın gözündeki kuruluk miktarı ile değişebilir" dedi.