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Konuşma gecikmesi otizm belirtisi mi? Uzman isim ailelerin bilmesi gerekenleri anlattı

Çocuklarda konuşma gecikmesi, ailelerin en çok endişelendiği konuların başında geliyor. Ancak her konuşma gecikmesi otizm anlamına gelmiyor. Otizmli çocuklarla yürütülen terapilerde ise sanılanın aksine ilk hedef doğrudan konuşmayı sağlamak değil, çocukla ortak bir iletişim ve ilgi alanı oluşturmak. Uzmanlar, erken dönemde fark edilmesi gereken belirtilere ve ailelerin dikkat etmesi gereken noktalara işaret ediyor.

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İHA
Giriş Tarihi: 03.11.2026 10:11
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KONUŞMA GECİKMESİ OTİZM BELİRTİSİ Mİ? UZMAN İSİM AİLELERİN BİLMESİ GEREKENLERİ ANLATTI

Dil ve konuşma terapisti Serkan Demir, otizmli çocuklarla yürütülen terapide ilk hedefin çocuğu konuşturmak değil, ortak algı, ortak dikkat ve bir ilgi alanı oluşturmak olduğunu söyledi. Çocuklarda ve yetişkinlerde görülen konuşma, dil, ses, yutma ve iletişim bozukluklarının değerlendirilmesi ve terapisiyle ilgilendiğini belirten Demir, amaçlarının bireylerin kendilerini daha rahat ifade etmelerini sağlamak ve iletişim becerilerini güçlendirerek yaşam kalitesini artırmak olduğunu kaydetti.



"KONUŞMA GECİKMESİ TEK BAŞINA OTİZM ANLAMINA GELMEYEBİLİR"
Otizmi, doğuştan gelen, belirtileri erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve bireyin sosyal iletişimini, etkileşimini ve davranışlarını etkileyen nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlayan Demir, tanı sürecinin ilgili alan uzmanları ve doktorlar tarafından yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Çocuğun doğrudan konuşmamasını otizme bağlamanın yanlış olabileceğini ifade eden Demir, şöyle konuştu:


"Öncelikle çocuğun otizm tanısı alıp almadığına bakılması gerekiyor. Bir çocuğun otizm nedeniyle konuşmadığını düşündüren en önemli özellik yalnızca konuşma gecikmesi değil, sosyal iletişimde yaşadığı güçlüklerdir. İsmiyle seslenildiğinde tepki vermemesi, işaret ederek iletişimi sürdürmesi, göz teması ve ortak dikkat becerilerinde sınırlı olması önemli belirtilerdir. Ancak kesin tanı için ilgili uzmana başvurulması gerekir. Terapide ilk amacımız çocuğu konuşturmaktan ziyade ortak algı, ortak dikkat ve bir ilgi alanı oluşturmaktır. Bu ilgi alanı içinde oluşturulan ortak dikkatle göz kontağı, jestler ve işaretler, ardından taklit çalışmalarıyla iletişim becerileri desteklenir. Ancak bu adımlar her çocuk için uygulanamaz, çünkü otizm bir spektrumdur. Her bireyin ihtiyacı birbirinden farklı olabilir. Bu nedenle her danışanımız için bireyselleştirilmiş terapi programı hazırlıyoruz."


Ailelere de önerilerde bulunan Demir, çocuklarla oyun oynamanın, onlarla konuşmanın ve onları dinlemenin önemine dikkat çekti. Demir, yaşa uygun bir oyun ortamı sunulması, günlük yaşamda iletişim fırsatları sunması, çocuğun isteklerinin hemen karşılanmak yerine sabır gösterilerek konuşması için fırsat verilmesi ve sevgiyle desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Demir, ailelerin bir dil ve konuşma terapistinden destek almasının da önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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