Korkutan genetik hastalık: Farkında olmadan sakat bırakabilir!

Hemofili, tüm dünyada görülen fakat yeterince farkındalığı bulunmayan önemli bir hastalık. Bu hastalık ile ilişkili olarak yeterli olmayan bilgiler, kişileri ölüme hatta sakatlığa götürebilir. Bu nedenle uzmanlar kontrolünde doğru tedavi süreçleri daha doğru ve sağlıklı bir yaşam da mümkündür. Bu konuyla ilişkili olarak Uzm. Dr. Fatma Türkan Mutlu önemli bilgiler verdi.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 17.04.2022 12:11

Hemofili hastalığının kanama bozukluğu olduğunu belirten Uzm. Dr. Fatma Türkan Mutlu; "Hemofili hastalığı X kromozomuna bağlı genetik bir hastalıktır. X'e bağlı kalıtılması demek kız çocuklarının taşıyıcı, erkek çocuklarının hasta olması demektir. Bu hastalık kandaki pıhtılaşma faktörlerinin eksikliğine bağlı kanama bozukluğudur. Bir yerde kanama olduğu zaman pıhtılaşmadığı için kanın durmamasıdır. Faktör seviyesinin eksikliğine göre ağır, orta, hafif hemofili şeklinde adlandırılır." şeklinde konuştu.



Hemofili hastalarına zamanında müdahale edilmediği takdirde ciddi sorunlarla karşılaşılabileceğini aktaran Mutlu; "Hemofili, doğuştan gelen genetik nedenli bir kanama bozukluğu ve kan hastalığıdır. Kanın yeterince pıhtılaşamaması nedeniyle kanama uzun süre durmaz. Zamanında müdahale edilmediğinde ciddi sorunlara neden olabilir. Kesik ve yaralanmalarda kanamanın uzun sürmesi, kas ve eklem içinde kanamalar, vücudun herhangi bir yerinde nedensiz kanama ve morarmalar en önemli belirtilerdir. Temel tedavi eksik olan pıhtılaşma faktörünün yerine konmasını içerir. Uygun tedavinin verilmesi, egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri ile hasta normal bir hayat sürebilir. Tedavide gecikme olursa ölümcül kanamalar olabilir. Pıhtılaşma faktörlerinin üretiminden X kromozomu üzerindeki faktör-8 ve faktör-9 genleri sorumludur. Hemofili A (faktör 8 eksikliği) hastalığı Hemofili B'ye (faktör 9 eksikliği) göre biraz daha sık görülür. Hemofili A ve hemofili B'nin kanama sorunları aynıdır. Sizin veya çocuğunuzun sahip olduğu tip sadece özel kan testleri ile belirlenebilir. Tedaviler farklı olduğu için tipin bilinmesi önemlidir" ifadelerini kullandı.