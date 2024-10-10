Körlüğe sürükleyen bu hataya dikkat! Basit bir göz kızarıklığı demeyin

8.4 MİLYON GÖZ HASTASI VAR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, tüm dünyada en az 2.2 milyar, Türkiye'de ise yaklaşık 8.4 milyon kişide görme bozukluğu bulunuyor. Prof. Dr. Akçay, öncelikle, "Dünya Görme Günü'nde herkesi düzenli göz muayenelerini yaptırmaya ve en önemli duyu organımız olan gözlerimize daha fazla özen göstermeye davet ediyorum" diyerek, çağrıda bulundu.

Prof. Dr. Akçay, şunun altını özellikle çiziyor: "Vücudun dış etkenlere karşı en savunmasız organı olan gözler aynı zamanda çevreyi algılamada kullanılan en önemli duyuların da başında geliyor. Gözlerimiz, çevremizde gerçekleştirdiğimiz tüm etkileşimlerin yüzde 80'ini algılamamızı sağlıyor ve yaşam kalitesinin korunması açısından çok büyük önem taşıyor. Bu nedenle düzenli göz sağlık kontrolleriyle birçok hastalığın önüne geçilebiliriz ve erken teşhis ile bunları kontrol altına alabiliriz. "

GLOKOM BÜYÜK TEHDİT

Gözlerde görme kaybı ve körlüğe yol açan rahatsızlıklar ile ilgili de bilgiler paylaşan Prof. Dr. Akçay, "Gerekli önlemler alınmadığında görme duyusunu ve gözleri tehdit eden pek çok rahatsızlık bulunuyor.

Yapılan araştırmalara göre tüm dünyada görme kayıplarının ana sebebi olan rahatsızlıklar düzeltilmeyen kırma kusurları, katarakt, yaşa bağlı maküla dejenerasyonu, glokom ve diyabetik retinopati. Bu rahatsızlıklar arasında katarakt, düzeltilmeyen kırma kusurları ve glokom körlüğün de en önemli sebebi" dedi.