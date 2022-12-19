Kötü kokulu idrar o hastalığın habercisi! Özellikle geceleri...

Kokulu idrar vakalarının çoğu, bazı vitaminleri tüketmek veya yeterince sıvı içmemek gibi zararsız gibi görünen davranışlarınızdaki küçük değişikliklere bağlıdır. Peki bu koku hangi hastalığın habercisi? İşte detaylarını sizler için derledik…

Giriş Tarihi: 19.12.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 14:05 PAYLAŞ ABONE OL

Çoğu zaman, sağlığınız iyiyse ve yeterli sıvı alıyorsanız, idrarın güçlü bir kokusu olmamalıdır. Kokan idrar, vücudunuzda bazıları diğerlerinden daha az zararlı olan birkaç değişikliğin işareti olabilir. Özellikle kötü kokulu bir idrar, kontrolsüz diyabet ve karaciğer yağlanması dahil olmak üzere birçok sağlık sorununun işareti olabilir.

GECE UYKUSUNDA PARLAK VE SARI RENKTEDİR Kokulu idrar genellikle bir hastalık belirtisi değildir ve zamanla kaybolmalıdır. Kuşkonmaz ve bazı vitaminleri tüketmek gibi zararsız aktiviteler idrarınızın kokusunu değiştirebilir.İdrarınız ayrıca sabahları veya susuz kaldığınızda daha güçlü bir kokuya sahip olabilir.