Kötü kokulu idrar o hastalığın habercisi! Özellikle geceleri...

Çoğu zaman, sağlığınız iyiyse ve yeterli sıvı alıyorsanız, idrarın güçlü bir kokusu olmamalıdır. Kokan idrar, vücudunuzda bazıları diğerlerinden daha az zararlı olan birkaç değişikliğin işareti olabilir. Özellikle kötü kokulu bir idrar, kontrolsüz diyabet ve karaciğer yağlanması dahil olmak üzere birçok sağlık sorununun işareti olabilir.
GECE UYKUSUNDA PARLAK VE SARI RENKTEDİR
Kokulu idrar genellikle bir hastalık belirtisi değildir ve zamanla kaybolmalıdır. Kuşkonmaz ve bazı vitaminleri tüketmek gibi zararsız aktiviteler idrarınızın kokusunu değiştirebilir.İdrarınız ayrıca sabahları veya susuz kaldığınızda daha güçlü bir kokuya sahip olabilir.
Mayo Clinic'den Üroloji Doktoru Amy Krambeck, Mayo Clinic web sitesinde şu açıklamayı yaptı: "Sabahları ilk iş olarak idrarın daha güçlü bir kokuya sahip olması normaldir. Gece uykusundan sonra, idrar daha konsantre kokulu, ayrıca daha parlak ve sarı renktedir."
BAKTERİLER NEDEN OLABİLİR
Ancak bu bağlamların dışında, kokulu idrar, değişen ciddiyetteki bazı sağlık sorunlarının bir işareti olabilir. Birincisi, birkaç farklı bakteriyel enfeksiyonun işareti olabilir. Bakteriler, idrar yolunuzdaki mesane gibi enfekte bir bölgeden geçerken idrarınızı kirletebilir.
Doktor Krambeck, "kötü kokulu idrarınız" varsa, bunun nedeni idrar yolunuzdaki bakteriyel bir enfeksiyon olabilir. Koku, bulanık idrar veya idrar yaparken yanma hissi gibi başka belirtilerle birlikte gelebilir.
Doktor Krambeck, kötü kokunun tek belirti olabileceğini açıkladı. "Böbrek enfeksiyonunu ve böbrek hasarını önlemek için idrar yolu enfeksiyonunun antibiyotiklerle tedavi edilmesi gerekir" dedi.
KONTROLSÜZ DİYABET
Diyabet, kan şekeri seviyelerinizin uzun vadede çok yüksek olmasıdır. Kontrolden çıkmış şiddetli diyabet, sizi idrarınızın kokusunda bir değişiklikle baş başa bırakabilir. Bıraktığı koku güçlü ve tatlıdır. Doktor Krambeck, kokunun idrarınızdaki şeker ve ketonların varlığına bağlı olabileceğini açıkladı. Bu maddelerin her ikisi de normalde idrarınızda bulunmaz. Bunun nedeni, vücudunuzun fazla şekeri idrar yoluyla atmaya çalışmasıdır. Bazı insanlar için bu, insanların yaşayacağı ilk belirtilerden biridir.
KARACİĞER HASTALIĞI
MedlinePlus, karaciğer sorunlarının sizde "kötü kokulu idrar" bırakabileceğini açıklıyor. Koku, karaciğerinizin onları düzgün bir şekilde parçalayamaması nedeniyle idrarınızda toksin birikmesine bağlıdır.
Karaciğerde yağ biriktiğinde ortaya çıkan alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), insanların yaklaşık üçte birini etkiler. Obezite veya tip 2 diyabet gibi altta yatan birçok sorunla ilişkilidir.