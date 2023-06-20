Kötü kolesterolü düşürüp kalbi yeniliyor! Her gün bu şekilde tükettiğinizde…

Yakın zamanda yapılan bir araştırma sonucu belirli bir bitki çayının kötü kolesterolü düşürmede oldukça etkili olduğu anlaşıldı.
Yüksek kolesterol, oldukça tehlikeli olan kalp hastalığı için tehlikeli zemin hazırlayabilir. İlaçlardan sonra, sağlıklı bir diyet , kolesterol seviyesini düşürmenin en güçlü yoludur. Ancak Çay Danışma Panelinden Kimyager ve Çay Araştırmacısı Dr. Tim Bond'a göre kolesterolü düzenlemede önemli olan sadece ne yediğiniz değil, aynı zamanda ne içtiğinizdir.
Her gün papatya çayı içmek, damarların tıkanmasına neden olan bu mumsu maddenin seviyelerinin düşmesini sağlayabilir ve sonuç olarak kalp hastalığı riskinizi azaltabilir. Papatyanın kalp-sağlıklı faydalar sunmasının nedeni, antioksidan içeriğine bağlıdır.
Dr. Bond şunları söyledi: "Papatya bitkisel infüzyonları, bir tür flavonoid antioksidan olan flavonlarda bol miktarda bulunur.
"Flavonlar, kolesterol sentezini azaltır ve hücreler üzerindeki LDL reseptörlerinin aktivitesini artırır, bu da LDL (kötü) kolesterolün kanda azaldığı anlamına gelir."
Journal of Endocrinological Investigation'da yayınlanan araştırma, papatya çayının yüksek kolesterolü yaklaşık yüzde 18 oranında düşürebildiğini buldu.
64 kişiye bakan araştırma ekibi, katılımcılardan günde üç bardak bitki çayı veya sıcak su içmelerini istedi.
Bulgular, papatya çayının kandaki bir başka kötü yağ türü olan trigliseritlerin yanı sıra "kötü" kolesterolü ve toplam kolesterolü düşürdüğünü gösterdi.
Bu yetenekleri nedeniyle bitki çayı kalp hastalığı riskinizi de azaltabilir.
Dr. Bond şunları söyledi: "Papatya bitkisel infüzyonları, HDL ("iyi") kolesterolü değiştirmeden kolesterolü, özellikle "kötü" kolesterolü ve trigliseridleri düşürdüğü için, bu çay kalp hastalığı riskini azaltabilir.
"Aynı çalışma aynı zamanda insülin seviyelerinde ve zayıf kan şekeri kontrolünün belirteçlerinde azalmalar buldu, bu da kalp hastalığı riskinin azalmasına katkıda bulunabilir."
PAPATYA ÇAYININ FAYDALARI
SAKİNLEŞTİRİCİ ETKİSİ VARDIR
Papatya çayı, sinirleri yatıştırıcı özelliğiyle bilinir. İçerdiği bisabolol ve apigenin gibi bileşikler, rahatlama ve sakinleşme sağlayabilir. Bu nedenle, uykusuzluk, stres veya anksiyete gibi durumları hafifletmeye yardımcı olabilir.
UYKU KALİTESİNİ ARTIRIR
Papatya çayı, rahatlama etkisiyle birlikte uyku kalitesini artırabilir. Yatmadan önce içildiğinde, uykuya dalma süresini kısaltabilir ve daha derin, daha dinlendirici bir uyku sağlayabilir.
SİNDİRİM SORUNLARINI GİDERİR
Papatya çayı, mide ve bağırsaklar üzerinde rahatlatıcı etkisi olan antienflamatuar özelliklere sahiptir. Sindirim sistemi sorunlarına, özellikle mide kramplarına, gaz ve şişkinliğe iyi gelebilir.
ANTİOKSİDAN ETKİSİ BULUNUR
Papatya çayı, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücrelerin oksidatif strese maruz kalmasını engelleyebilir ve genel sağlığın korunmasına yardımcı olabilir.
İLTİHAPLANMAYI ÖNLER
Papatya çayı, içerdiği antiinflamatuar bileşikler sayesinde iltihap önleyici etkilere sahip olabilir. Bu nedenle, boğaz ağrısı, cilt irritasyonu ve diğer iltihaplı durumların hafiflemesine yardımcı olabilir.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR
Papatya çayı, bağışıklık sistemini destekleyen vitamin ve minerallerle zengindir. Bu nedenle, düzenli olarak tüketildiğinde, vücut direncini artırabilir ve hastalıklara karşı koruyucu etki sağlayabilir.
Ancak, her bitki çayında olduğu gibi, herhangi bir tıbbi durumunuz varsa veya ilaç kullanıyorsanız, papatya çayını tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Ayrıca, gebelik veya emzirme dönemi gibi özel durumlarda da doktorunuza danışmanız gerekmektedir.