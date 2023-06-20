Kötü kolesterolü düşürüp kalbi yeniliyor! Her gün bu şekilde tükettiğinizde…

Yakın zamanda yapılan bir araştırma sonucu belirli bir bitki çayının kötü kolesterolü düşürmede oldukça etkili olduğu anlaşıldı.

Yüksek kolesterol, oldukça tehlikeli olan kalp hastalığı için tehlikeli zemin hazırlayabilir. İlaçlardan sonra, sağlıklı bir diyet , kolesterol seviyesini düşürmenin en güçlü yoludur. Ancak Çay Danışma Panelinden Kimyager ve Çay Araştırmacısı Dr. Tim Bond'a göre kolesterolü düzenlemede önemli olan sadece ne yediğiniz değil, aynı zamanda ne içtiğinizdir.