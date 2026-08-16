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Kozmetik çantanızı kontrol edin! Uzmanlardan kanser riski uyarısı

Kozmetik ürünlerin günlük yaşamda yaygın olarak kullanılması, içeriklerinde yer alan bazı kimyasalların sağlık üzerindeki olası etkilerini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, özellikle kimyasal saç düzleştiriciler, uygun koşullarda saklanmayan bazı ürünler ve UV ışığıyla kurutulan kalıcı ojeler konusunda dikkatli olunması gerektiğine işaret ediyor. Kozmetik ürünlerin doğrudan kanser yaptığı yönünde genelleme yapılamayacağını belirten uzmanlar, bakın hangi noktalara dikkat çekiyor.

DHA Giriş Tarihi: 16.08.2026 11:38 PAYLAŞ ABONE OL

Her kozmetik ürünün kanser riski taşımadığını ancak bazı ürünlerde bulunan kimyasalların uzun süreli ve yoğun kullanıldığında sağlık açısından risk oluşturabileceğini ifade eden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Burçin Çakan Demirel, "Özellikle kimyasal saç düzleştiriciler, benzen oluşma riski bulunan ürünler ve UV ışınlarıyla kurutulan kalıcı ojeler konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Kozmetik seçiminde ürün içeriği ve güvenilirliği büyük önem taşıyor" diye konuştu.

'BAZI KOZMETİK ÜRÜNLERDE KANSER RİSKİ GÜNDEMDE' Son yıllarda kozmetik ürünlerde bulunan bazı kimyasalların kanser riskiyle ilişkisinin araştırıldığını, özellikle kimyasal saç düzleştiricileriyle ilgili dikkat çekici bilimsel veriler bulunduğunu söyleyen Dr. Demirel, "Yaklaşık 34 bin kişinin dahil edildiği geniş kapsamlı bir çalışmada, kimyasal saç düzleştiricilerin sık kullanımının rahim kanseri riskini artırabileceği gösterildi. Bu riskte formaldehit gibi bazı kimyasalların rol oynadığı düşünülüyor. Her ne kadar sorumlu madde tam olarak netleşmemiş olsa da elde edilen veriler bu ürünlerin bilinçli kullanılması gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.