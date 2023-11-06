Kronik ağrıların ana sebebi buymuş meğer! Her lokması zehir...

Uzman Diyetisyen Amy Goodson, şeker alımında dikkatli olmanın büyü önem taşıdığını belirtiyor. En fazla 100 kalor, yani 25 gram / 6 çay kaşığından fazla olmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Bunun için mutlaka yiyecek etiketlerini okumanız gerektiğini söyleyen Goodson, dikkatli olunması gereken birkaç detaya da parmak bastı. İşte çok fazla şeker yediğinizin 7 işareti…
CANINIZ TATLI İSTİYORSA…
Goodson'a göre, "Kendinizi sürekli olarak şekerli yiyecek veya içeceklere ihtiyaç duyarken buluyorsanız, bu çok fazla şeker tükettiğinizin bir işareti olabilir." Bunun nedeninin yüksek şeker alımının, kan şekerinde ani yükselişler ve düşüşler nedeniyle aşırı istek ve aşırı tüketim döngüsüne yol açabilmesi " olduğunu söylüyor.
Şeker oranı yüksek ve lif veya protein gibi diğer besin maddelerini içermeyen yiyecekleri tükettiğinizde, kan şekeriniz daha hızlı yükselip düşecek ve bu da ani düşüşlere yol açacaktır. Glisemik İndeks, adı verilen kavram bu süreci açıklamaya yardımcı olabilir.
Bir yiyeceğin glisemik değeri yüksekse, bu durum, vücudunuz tarafından hızlı bir şekilde emildiği ve kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesine neden olacağı ve daha fazla yeme isteğine yol açacağı anlamına gelir.
Bu yiyecekler şeker, gazlı içecekler, çörek, kek vb. şeyleri içerir. Bir yiyeceğin glisemik değeri düşükse, bu, vücudunuzun onu daha yavaş emmesine yardımcı olacak lif içerdiği ve dolayısıyla daha dengeli bir kan şekeri tepkisi oluşturacağı anlamına gelir. Bu gıdalar arasında sebzeler, tam tahıllar, baklagiller vb. yer alır.
DALGALANAN ENERJİ HALLERİ
Çok fazla şeker tüketimi, enerji seviyesinde ani dalgalanmalara yol açabilir. Bunun sebebi; kan şekeri seviyelerindeki hızlı yükselişlerdir. Diyetisyen Goodson, şeker oranı yüksek bir beslenme sisteminin, aniden enerji yükselmesine ve düşmesine yol açabileceğini, sıklıkla kendinizi hiperaktif ve aniden yorgun hissediyorsanız, bunun nedeninin şeker tüketimiyle ilişkili olabileceğini belirtiyor.
DİŞ SORUNLARI ORTAYA ÇIKABİLİR
Sıklıkla ağız sağlığı sorunları yaşıyorsanız, tükettiğiniz şeker miktarını gözden geçirmenin zamanı gelmiş demektir. Goodson, şekerin, diş çürümesine ve çürüklere katkıda bulunan risklere de katkıda bulunabileceğini belirtiyor.
Frontiers in Oral Health'in araştırması aşırı şeker tüketiminin diş çürüklerinin bir numaralı nedeni olduğunu söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü, diş çürüklerinin sorumlusunun şeker olduğunu ve ağız bakterileri şekeri alıp metabolize ettiğinde şekerin geliştiğini, bunun da diş minesini zayıflatan bir asit oluşturduğunu söylüyor.
ANİ KİLO ARTIŞI
Düzenli olarak fazla şeker tüketimi, tartıda sürekli yüksek rakamları görmenize neden olabilir. Yüksek şeker, metabolizmayı bozabilir ve bağırsak mikrobiyomumuzu oluşturan ekosisteme zarar verebilir. Sağlıklı bir bağırsak, kan şekeri ve insülin düzeylerini düzenlemeye yardımcı olur. Şeker oranı yüksek yiyecekler yemenin sizi tatmin etmeyeceğini veya vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besinleri sağlamayacağını da unutmamak önemlidir.
Diyetisyen Trista Best, "İlave şeker boş kalori kaynağıdır, yani yalnızca kalori sağlar ve faydalı besin maddesi sağlamaz. Şeker ilaveli ürünlerin kalorisi daha yüksek, besin kalitesi ise daha düşüktür; bu da sıklıkla tüketildiğinde kilo alımına neden olabilir" açıklamasında bulundu.
KRONİK AĞRI YAŞIYOSANIZ..
Fazla şekerli yiyecek ve içecek tüketmek kronik ağrıya yol açabilir. Journal of Clinical Medicine'de yayınlanan bir rapo , osteoartritik hastalarda çok fazla yağ ve şekerin kronik ağrının artmasına yol açabileceğini gösterirken, Frontiers in Nutrition'da yayınlanan başka bir rapor, ilave şekerin "iltihaplanmaya" neden olduğunu ve bu nedenle kronik ağrıya katkıda bulunabileceğini söylüyor.
SÜREKLİ AÇ HİSSETMEK
Şekerli yiyeceklerin sizi aç hissettirdiği bilinir, bu nedenle yemekten sonra ne kadar tok hissettiğinizi fark etmek önemlidir. "Şekerin kalorisi genellikle yüksektir, bu nedenle onu yemeyi bitirdiğinizde vücudunuz tok hissedebilir, ancak bu, çok kısa süren bir durumdur. Vücut şekeri hızla yakar çünkü protein, lif ve sağlıklı besinler gibi gerçek besinlerden yoksundur. D'Angelo, "Vücudunuz şekeri yaktıkça açlık hissini artırıyor, bu da atıştırmalara, kontrolsüzce yemeye ve sonuçta daha fazla şeker tüketmeye neden oluyor" diyor.
Yüksek miktarda şeker aynı zamanda vücudumuzda açlığı düzenlediği bilinen leptin adı verilen hormona da müdahale edebilir. Leptin seviyelerindeki bir azalma genellikle daha fazla açlığa ve iştahın artmasına neden olur. Goodson ayrıca, özellikle yüksek şekerli kahvaltılar yapıyorsanız, öğle yemeğinden çok önce kendinizi aç hissedeceğinizi de ekliyor.
TANSİYONUN YÜKSELMESİNE NEDEN OLUR
Çok fazla şeker tüketmek bazı insanlarda kan basıncının artmasına neden olabilir. Örneğin, Nutrients dergisinde yayınlanan bir çalışma, 65-80 yaşları arasındaki kişilerde artan ilave şeker alımı ile daha yüksek kan basıncı seviyeleri arasında güçlü bir bağlantı olduğunu tespit etti.
Tansiyonunuzda artış fark ettiyseniz çok fazla ilave şeker tüketiyor olabilirsiniz. İlave şeker vücutta ürik asidi yükseltir, bu da nitrik oksit üretimini engeller. Nitrik oksit (NO) kanı korumak için gereklidir. Uzman Diyetisyen Best, damarların esnek olduğunu ve vücutta NO'nun azalması durumunda kan basıncının artacağını söylüyor.