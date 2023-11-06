Kronik ağrıların ana sebebi buymuş meğer! Her lokması zehir...

Uzman Diyetisyen Amy Goodson, şeker alımında dikkatli olmanın büyü önem taşıdığını belirtiyor. En fazla 100 kalor, yani 25 gram / 6 çay kaşığından fazla olmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Bunun için mutlaka yiyecek etiketlerini okumanız gerektiğini söyleyen Goodson, dikkatli olunması gereken birkaç detaya da parmak bastı. İşte çok fazla şeker yediğinizin 7 işareti…

CANINIZ TATLI İSTİYORSA…

Goodson'a göre, "Kendinizi sürekli olarak şekerli yiyecek veya içeceklere ihtiyaç duyarken buluyorsanız, bu çok fazla şeker tükettiğinizin bir işareti olabilir." Bunun nedeninin yüksek şeker alımının, kan şekerinde ani yükselişler ve düşüşler nedeniyle aşırı istek ve aşırı tüketim döngüsüne yol açabilmesi " olduğunu söylüyor.

Şeker oranı yüksek ve lif veya protein gibi diğer besin maddelerini içermeyen yiyecekleri tükettiğinizde, kan şekeriniz daha hızlı yükselip düşecek ve bu da ani düşüşlere yol açacaktır. Glisemik İndeks, adı verilen kavram bu süreci açıklamaya yardımcı olabilir.