Kronik hastalıkları daha da kötüleştiriyor! Uzmanından uyarı...

Kronik hastalığı bulunan kişilerin, yaz sıcaklarında problemlerinin arttığını dile getiren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Köse; "Kronik rahatsızlığı bulunan kişiler, yazın havaların aşırı sıcak olması, hastaların problemlerini artırıyor. Kalp hastalarında kalp krizi riski artıyor. Sıcaklığın yüksek olmasına bağlı olarak, hava kirliliğinin artması, ozon seviyesinin artması, astım ve KOAH gibi hastalıkların alevlenmesi ve solunum problemleri yaşanmasına neden oluyor. Sıcaklık vücutta aşırı sıvı kaybına neden oluyor. Böbrek problemi olanlarda böbrek yetmezliğini alevlendiriyor ve daha kötü böbrek problemlerine yol açıyor. Ayrıca aşırı sıcağı maruz kalmak vücudun kurumasına ve bilincin bulanmasına neden oluyor. Aşırı sıcağa uzun süre maruz kalmak bulantı, kusma, halsizlik, kaslarda kramplar, baş ağrısı, yorgunluğa sebep oluyor. Bilinçte bozulma oluşuyor, bilinç bozulmasına bağlı olarak acil müdahale gerektiren durumlar ortaya çıkabiliyor. Halk dilinde güneş çarpması gibi bir tablo oluşturuyor. Birde kronik hastalar dışında çocuklarda ve yaşlılarda daha ciddi problemlerin oluşmasına neden olabiliyor. Çocukların ve yaşlıların ısıyı vücudun düzenleme mekanizmasının daha yavaş olması ve çocuklarda daha çabuk düzenleyememesi nedeniyle çocuklar daha çok etki alanında bulunuyor. Sadece kronik hastalar değil, bu yaşlara da dikkat etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.



Sıcak havalarda dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Köse; "Kronik hastalar dışında ciltte yanıkların uzun süre güneşe maruz kalması cilt kanserlerine neden olabiliyor. Ciltte döküntülere neden olabiliyor. Psikolojik sorunlar oluşabiliyor. Bunlardan korunma yöntemleri çok önemli. Serin yerlerde bulunma, açık renkli ve ince giysiler tercih etme, güneş kremi kullanma, saat 12.00 ve 16.00 arasında mümkünse dışarı çıkmama, fiziksel aktiviteleri azaltma, alkol ve kafein gibi içeceklerden kaçınma önemli. Çünkü bu içecekler vücuttan su atmayı artırır" ifadelerini kullandı.