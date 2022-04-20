Kronik mide bulantısı, baş ağrısına dikkat! O hastalığın sinyalini veriyor...

Hayat koçu Heidi Hauer, aşırı stresin hafızanızı ciddi şekilde bozabildiğinive sizi dağınık bir zihin yapısıyla uğraşmak zorunda bırakabileceğini belirtiyor. Hauer, iş ve ev hayatı arasındaki karışıklık, bunalmanın zihinsel gerilime daha yatkın hale getirebileceğine dile getiriyor.

"STRES DİĞER SAĞLIK SORUNLARININ DA TETİKLEYİCİSİ"

Bu belirtiler yaşandığında öncelikle kendinizi nasıl hissettiğinize dair düşünmek ilk adım olabilir. Hauer, stresin birçok ciddi sağlık sorununun tetikleyicisi olduğunu ve duruma göre iş yerinin bu konuda önemli tetikleyici olduğunu belirtiyor. Mola vermeden uzun saatler boyunca çalışmak, iş için kendinizi ihmal etmek "iyi bir çalışan" olmanızı sağladığını düşündürse de kendiniz için büyük bir zarar verebilirsiniz.



TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN BELİRTİLERİ





Uykusuzluk hastalığı

Kesintiye uğramış uyku

Daha sık hastalanmak

Dişeti hastalığı

Mide bulantısı

Baş ağrısı

Motivasyon eksikliği

Düşük ruh hali

İş hakkında düşünmeyi bırakamamak

Zayıf bellek

Karar vermekte zorlanıyor

Sinirli hissetmek veya insanlara takılmak

Hauer, bu noktada strese karşı tutumun önemli olduğunu dile getiriyor. Stresin günlük yaşamın bir parçası olduğunu kabul ederek ve uygun başa çıkma mekanizmalarını devreye sokmayı öğrenerek tükenmişlik sendromunu önlenebileceğini belirtiyor.

Stres nedeniyle uzun süre sorun yaşadıysanız, enerji eksikliği ile karşılaşabilir, duygusal olarak boş veya bitkin hissedebilirsiniz. Dağınık bir hafızanın yanı sıra konsantre olma sorunları, motivasyon eksikliği, sürekli yorgun ve uykulu hissetme, olumsuz bir iç ses en çok görülen belirtiler arasında yerini alıyor.

"UMUTSUZ VE ÇARESİZ HİSSEDİYORSANIZ DİKKAT!"





Hauer, normalde olumlu değerlendirebilecek bir durumu olumsuz bir bakış açısı ile görmeye başlamanın yardıma ihtiyacınız olduğunun ilk işaretleri olabileceğini söylüyor. Tükenmişlik sendromu; bağların zayıfladığı, umutsuz ve çaresi hissedilen bir sürece ile yakından ilişkili.

Tükenmişlik sendromu farklı olarak strese uzun süre maruz kalma halinde kendi başınıza hallletmenizin zor olduğu bir kısır döngüye dönüşebilir. Semptomları fark etmeye başladığınızda kendinize karşı dürüst olarak bunu kabul etmeye çalışmanız önemli bir adım olacaktır.

"İLK ADIMLARI YAVAŞ ATIN"

Stres unsurlarıyla sağlıklı bir şekilde başa çıkmakta zorlanıyorsanız, tükenmişlik noktasına yaklaşmış olabilirsiniz. Bu nedenle bir psikolog veya psikiyatristten mutlaka bir destek almanız gerekir.

Hauer, kendiniz için yapabileceğiniz basit değişiklikler ile ilgili önemli önerilerde bulunuyor. Öncelikle kendi iyiliğinizi öncelik haline getirmeye başlamanız gerektiğini belirten hayat koçu, hayatınızda bir anda büyük değişiklikler yapmak için kendinize baskı yapmamanızı belirtiyor. Bu durum, sadece daha fazla bunalmanıza neden olabilir.





Büyük adımlar yerine, sağlıklı bir sabah ritüeli oluşturmak için küçük adımlar atabilirsiniz. Örneğin; yataktan aceleyle kalkma alışkanlığını değiştirmek için 10 dakika erkene alarm kurabilir ve uyanma sürecinizi yavaşlatabilirsiniz.

Sabahları daha iyi hissetmenizi sağlayacak besleyici bir kahvaltı ve nefes egzersizleri tüm gününüzü daha hafif ve rahat geçirmenizi kolaylaştırabilir. Bu değişiklikler sayesinde daha kolay karar verebilir ve küçük adımlarla uzun vadede büyük hedeflere ulaşabilirsiniz.