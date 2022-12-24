Kronik öksürüğü bu karışım anında bitiriyor! Yatmadan önce 1 kaşık yemek yetiyor…

Tarçının hastalığı önlemesinin bir başka yolu da anti-inflamatuar özelliklerinden kaynaklanmaktadır. İltihabın sıklıkla astım, artrit ve ülseratif kolit gibi yaygın rahatsızlıklarla ilişkili olduğu bulunmuştur. Günlük rutininize tarçın ekleyerek bu hastalıklara yakalanma şansınızı azaltabilirsiniz.

ENFEKSİYONLARDAN KORUR

Tarçında bulunan aktif bir bileşen olan sinnamaldehit tüm vücutta birçok mantar ve bakteri enfeksiyonu ile savaşan bir maddedir.

Tarçın yağı, tipik olarak mantar türlerinin neden olduğu solunum yolu enfeksiyonlarının yaygınlığını azaltmak için yaygın olarak kullanılan ürünün spesifik bir türevidir. Gıda zehirlenmesine neden olan diğer bakterilerin büyümesini durdurduğu da bilinmektedir.

Bu iki bileşen birlikte kullanıldığında kendinizi daha iyi hissedecek ve öksürük gibi birçok kronik rahatsızlıktan da kolayca kurtulacaksınız.