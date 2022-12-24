Kronik öksürüğü bu karışım anında bitiriyor! Yatmadan önce 1 kaşık yemek yetiyor…

Tüm bu faydaları kısa sürede görmek için tek yapmanız gereken ise gece yatmadan önce 1 tatlı kaşığı balı bir miktar tarçın ile karıştırıp yemek. Ardından sağlığınızdaki olumlu değişimleri siz de kısa sürede fark edeceksiniz.
BALIN FAYDALARI
ENERJİ VERİR
İnsanlar gün boyunca enerjilerini sürdürebilmek için karmaşık karbonhidratlar yerler, ancak aynı zamanda balda olduğu gibi basit ve sağlıklı karbonhidratlara da ihtiyacımız var. Örneğin, yoğun bir günü atlatmak için hızlı bir enerji artışına ihtiyacınız varsa veya gece boyu uyanık kalmanızın gerek olduğu ertesi güne yetiştirmeniz gereken işler varsa, enerji içeceklerini bir kenara bırakıp biraz bal tüketebilirsiniz.
Bu bileşen, bitki kaynaklı şekerler nedeniyle basit karbonhidratlarla doludur. Hızla sindirilirler ve enerjiniz azaldığında size anında enerji sağlarlar.
HASTALIKLARDAN KORUR
Balın en güzel yanlarından biri bitkilerden elde edilmesidir. Arılar, bala geçen antioksidanlarla dolu nektarlarını bitkilerden toplarlar. Bu antioksidanlar, vücutta genellikle kanser gibi hastalıklara yol açan zararlı radikalleri azaltabilir.
Baldaki bu antioksidanların, kalp krizi veya felç geçirme olasılığını azaltmanın yanı sıra ölümcül hastalıklara yakalanma olasılığını azaltmakla ilgili olduğunu gösteren araştırmalar var. Antioksidan bakımından daha zengin bir bal istediğinizde, daha koyu renkli olanlara yönelmeniz önerilir.
ÖKSÜRÜĞÜ BİTİRİR
Bütün gece uyanık kalmanıza neden olan öksürükten daha kötü bir şey yoktur. Neyse ki bal bunun için harika bir çözümdür. Doktorlardan büyükannelere kadar herkes, öksürdüğünüzde ve boğazınız ağrıdığında bu madde ve limon karışımını reçete ediyor.
Bazı insanlar balın birçok antibakteriyel ve antienflamatuar özelliği olduğu için öksürüğü azaltmak için ihtiyacınız olan tek şey olduğunu düşünüyor. Ek olarak karabuğday balının çocuklarda ve ebeveynlerde öksürüğü azaltmak için en etkili çözüm olduğunu gösteren çalışmalar da mevcut.
TARÇININ YARARLARI
Tarçın, ağacın iç kabuklarının soyulup kurutulmasıyla elde edilen doğal bir baharattır. Birçok kişinin sevdiği eşsiz bir tada sahiptir ve tatlılara, içeceklere büyük lezzet katar. Tadı harika olsa da, ek olarak birçok yararı da bulunur.
KAN ŞEKERİNİ DENGELER
Tarçın bal gibi basit bir karbonhidrat enerji artışı sağlamaz. Ancak içerdiği antioksidan polifenoller sayesinde gün boyunca enerji seviyenizi sabit tutmanıza yardımcı olabilir. Bu nedenle tip 2 diyabeti olan kişilerin de doktoruna danışarak güvenle tüketebileceği bir seçenektir.
HASTALIKLARI ÖNLER
Bal gibi tarçın da vücudu zararlı maddelerden koruyan birçok antioksidan özelliğe sahiptir. Bu, özellikle polifenollerle dolu olmasından kaynaklanmaktadır ve yiyeceklerde kullanılacak en iyi baharatlardan biri olmasını sağlar. Hong Kong University tarafından yapılan bir araştırma, tarçının kekik ve sarımsak gibi diğer süper gıdalardan bile daha iyi bir seçenek olduğunu söylüyor.
Tarçının hastalığı önlemesinin bir başka yolu da anti-inflamatuar özelliklerinden kaynaklanmaktadır. İltihabın sıklıkla astım, artrit ve ülseratif kolit gibi yaygın rahatsızlıklarla ilişkili olduğu bulunmuştur. Günlük rutininize tarçın ekleyerek bu hastalıklara yakalanma şansınızı azaltabilirsiniz.
ENFEKSİYONLARDAN KORUR
Tarçında bulunan aktif bir bileşen olan sinnamaldehit tüm vücutta birçok mantar ve bakteri enfeksiyonu ile savaşan bir maddedir.
Tarçın yağı, tipik olarak mantar türlerinin neden olduğu solunum yolu enfeksiyonlarının yaygınlığını azaltmak için yaygın olarak kullanılan ürünün spesifik bir türevidir. Gıda zehirlenmesine neden olan diğer bakterilerin büyümesini durdurduğu da bilinmektedir.
Bu iki bileşen birlikte kullanıldığında kendinizi daha iyi hissedecek ve öksürük gibi birçok kronik rahatsızlıktan da kolayca kurtulacaksınız.