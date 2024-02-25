Kronik yorgunluğu 8 adımda bitirin! Yaygınlaşmasının en büyük sebebi...

Günde 7-8 saat uyumanıza rağmen yataktan yorgun kalkıyor, gün içinde kendinizi çok halsiz ve mutsuz hissediyor, en basit fiziksel uğraşta takatsiz mi kalıyorsunuz? Üstelik bu ve benzeri sorunlar en az 6 aydır peşinizi bırakmıyor mu? O zaman siz ‘Kronik Yorgun’sunuz

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 25.02.2024 12:27 PAYLAŞ ABONE OL

'Kronik Yorgunluk Sendromu'nun son yıllarda görülme sıklığının hızla yaygınlaştığını belirten Fonksiyonel Tıp çalışmaları yürüten Uzm. Dr. Aynur Ketene, "Eğer sağlık kontrollerinizi düzenli yaptırıyorsanız ve herhangi bir hastalık tespit edilmemesine rağmen geçmeyen bir yorgunluk sorunu yaşıyorsanız nedeni 'Kronik Yorgunluk Sendromu' olabilir" dedi.



TEDAVİSİ MÜMKÜN

Uzm. Dr. Ketene, kronik yorgunluğun yaygınlaşma sebebini ise şöyle açıkladı: "Günümüzde yanlış yaşam alışkanlıklarının yanı sıra çevresel faktörler de bu soruna yol açıyor. Ancak umutsuzluğa kapılmamak gerekir. Çünkü tedavisi mümkün."





HAREKETLİ YAŞAM ŞART

Uzm. Dr. Ketene, kronik yorgunluğun altında yatan nedenleri ise şöyle sıraladı:

Hazır paketli, katkı maddeli gıdaların aşırı tüketilmesi

Manyetik alanlara ve toksinlere bolca maruz kalınması

Gece 23'ten sonra hâlâ uyanık olmak, yetersiz ve kalitesiz uyku

Stresin yönetilememesi,

Spordan uzak, hareketsiz bir yaşam tarzı

Toprakta suni gübreler nedeniyle minerallerin azalması, hibrit tohumlar kullanılması

Gıdaların soğuk hava depolarında kimyasallar ilave edilerek uzun süre bekletilmesi

Tüm bunların neticesinde kişilerde sindirim ve emilim sorunları görülmesi

Kansızlık, tiroit hastalıkları, insülin direnci gibi metabolik bozukluklar ve vücuttan toksin atılımını zorlaştıran karaciğer yağlanması

Bağışıklık sisteminin düşük olması