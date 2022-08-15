Kronik yorgunluğu yenmenin altın anahtarı!

İnsanların çoğu depresyon, anemi, uyku sorunu, hipoglisemi, tiroit hormon dengesizliği, özellikle obezite problemi, tansiyon düşmesi gibi nedenlerle yorgunlar. Bir de stres var tabii ki tüm problemlerin baş kaynağı. Peki, her türden yorgunluk sebebine iyi gelecek kolay ve doğal çözümler var mı?
Diyetisyen Muhammed Şahin konu hakkında bilgiler verdi.
YORGUNLUK İÇİN EN ÇOK İŞE YARAYAN DESTEKLER NELERDİR?
Magnezyum, kasların dostu!
Genelde birlikte çalıştığı mineral olan kalsiyuma göre arka planda kalsa da aslında eksikliğinde çok yorgun hissettiren ve kaslarımızın çalışmasında en etkili maddelerden magnezyum. Günlük 300 miligram magnezyum desteği almak sizi daha iyi hissettirebilir. Magnezyum, sitrat, glisinat formları daha iyi emilim ve yararlılık için iyi olacaktır ama kendi başınıza buna karar vermeyin.
Kansızlık nedenlerinden B12 eksikliği!
Başlıkta belirttiğim gibi eksikliğinde kansızlık yaşadığımız B12 vitamini de bize kendimiz daha iyi hissettirecektir muhakkak kan değerlerine bakılmalı ayrıca 40 yaş ve üstü grup özellikle bunu bir değerlendirmeli ve gözden geçirmeli.
Uzak diyarlardan gelen Ginseng !
Bu bitki ile ilgili hem yorgunluğu azalttığı hem zihinsel performans hem de fiziksel performansı artırdığına dair önemli bilimsel çalışmalar mevcut. Ama uyku kaçırabileceği ve tansiyon üzerinde olumsuz etkisi olabileceği aklınızda bulunsun.
Koenzim Q10!
Mitekondrilerimiz bizim hücre düzeyinde enerji üreten trafolarımız gibidir ve koenzim Q10 burada aktif rol alır bu sebeple arada sırada bu antioksidanı hayatımıza sokmakta ve yorgunluğu gidermede çok faydalı olabileceğiniz düşünüyorum.
Bu arada karaciğerimiz de bizim yorgunluğumuz üzerinde etkisi olabilen çok önemli bir organımız çünkü tüm detoksifikasyon yani zehirden arınma diyebiliriz burada karaciğerimizde gerçekleşir bundan dolayıdır ki karaciğerimizi de arada sırada dinlenmesini sağlayacak şekilde bitkisel bazlı beslenme programları uygulayabiliriz.
Karaciğer destekleyici yorgunluk gidericiler