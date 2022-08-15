Kronik yorgunluğu yenmenin altın anahtarı!

Bu bitki ile ilgili hem yorgunluğu azalttığı hem zihinsel performans hem de fiziksel performansı artırdığına dair önemli bilimsel çalışmalar mevcut. Ama uyku kaçırabileceği ve tansiyon üzerinde olumsuz etkisi olabileceği aklınızda bulunsun.

Koenzim Q10!

Mitekondrilerimiz bizim hücre düzeyinde enerji üreten trafolarımız gibidir ve koenzim Q10 burada aktif rol alır bu sebeple arada sırada bu antioksidanı hayatımıza sokmakta ve yorgunluğu gidermede çok faydalı olabileceğiniz düşünüyorum.

Bu arada karaciğerimiz de bizim yorgunluğumuz üzerinde etkisi olabilen çok önemli bir organımız çünkü tüm detoksifikasyon yani zehirden arınma diyebiliriz burada karaciğerimizde gerçekleşir bundan dolayıdır ki karaciğerimizi de arada sırada dinlenmesini sağlayacak şekilde bitkisel bazlı beslenme programları uygulayabiliriz.