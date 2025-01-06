Kulağında çınlama olanlar dikkat! İşitme kaybının habercisi olabilir...

Genelde çocuklarda görülse de zaman zaman yetişkinlerde de meydana gelebilen geniz eti büyümesi, beraberinde pek çok sorunu da getiriyor. Tekrarlayan orta kulak iltihabına ve tedavi yapılmadığında kalıcı işitme kaybına neden olabiliyor. Konu hakkında konuşan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Birgül Tuhanioğlu, dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı.

DHA Giriş Tarihi: 06.01.2025 09:55 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 09:55 PAYLAŞ ABONE OL

Tıpta 'otitis media' adıyla bilinen orta kulak iltihabının, kulak zarının arkasındaki orta kulak boşluğunun iltihabi hastalığı olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Birgül Tuhanioğlu, hastalığın yetişkinlerde de görülmekle birlikte, daha çok çocuklarda ortaya çıktığının altını çizdi. Doç. Dr. Tuhanioğlu, orta kulak iltihabı hakkında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.

'EN YAYGIN NEDENİ SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI' Orta kulak enfeksiyonun en yaygın nedeninin virüs veya enfeksiyon kaynaklı olarak ortaya çıkan solunum yolu enfeksiyonları olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Tuhanioğlu, "Özellikle çocuklarda, geniz eti büyümesi ve östaki kanalı tıkanıklığı, tekrarlayan orta kulak iltihabı ve kulakta sıvı birikmesine sebep olabilmektedir. Bu durum eğer zamanında tedavi yapılmaz ise kalıcı işitme kayıplarına yol açabilmektedir" diye konuştu.