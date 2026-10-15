Kulak zarınız yırtılmış olabilir! Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeyin

Kulak temizleme çubuklarının yanlış kullanımı, kulağa alınan darbeler, enfeksiyonlar ve ani basınç değişiklikleri kulak zarının yırtılmasına neden olabiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Altın, kulak zarı yırtıklarının büyük bölümünün başarılı bir şekilde tedavi edilebildiğini belirterek, "İşitme kaybı, kulak akıntısı ve sık enfeksiyonlar varsa vakit kaybetmeden kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalı" ifadelerini kullandı.
KULAK ZARINDAKİ DELİK NE ZAMAN AMELİYAT YAPILIR?
Kulak zarının dış kulak ile orta kulağı ayıran ve işitmede önemli rol üstlenen hassas bir yapı olduğunu belirten Doç. Dr. Altın, "Kulak zarı; enfeksiyonlar, kulağa alınan darbeler, ani basınç değişiklikleri, yabancı cisimler ve özellikle kulak temizleme çubuklarının yanlış kullanımı nedeniyle yırtılabilir. Travmaya bağlı oluşan küçük deliklerin önemli bir kısmı zaman içinde kendiliğinden kapanabilir. Bu nedenle her kulak zarı yırtığında hemen ameliyat kararı vermiyoruz. Ancak uzun süredir kapanmayan, büyük olan ya da işitme kaybına neden olan yırtıkların cerrahi olarak onarılması gerekiyor" dedi.
AMELİYATTA HEM KULAK ZARI HEM İŞİTME ONARILIYOR
Kulak zarı yırtıklarının tedavisinde timpanoplasti adı verilen cerrahi yöntemin uygulandığını söyleyen Doç. Dr. Altın, "Bu ameliyat sırasında yalnızca kulak zarını onarmıyoruz. Aynı zamanda işitme kaybı varsa orta kulaktaki kemikçikleri de değerlendirerek gerekli onarımları yapıyoruz. Kulak arkasındaki kas zarından ya da kulak önündeki kıkırdak dokusundan alınan doğal dokular, yama olarak kullanılarak kulak zarı başarıyla onarılabiliyor. Uygun hastalarda ameliyatın başarı oranı yüzde 85 ila 90 seviyelerine ulaşabiliyor" diye konuştu.
BU BELİRTİLERİ İHMAL ETMEYİN
Kulak zarını korumak için kulak içine yabancı cisim sokulmaması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Altın, "İşitmede azalma, kulaktan akıntı gelmesi, sık tekrarlayan enfeksiyonlar veya kulağa alınan bir darbe sonrasında mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır. Erken değerlendirme sayesinde hem işitme kaybının ilerlemesi önlenebilir hem de gerekli tedavi zamanında planlanabilir" diyerek sözlerini tamamladı.