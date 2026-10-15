Kulak zarınız yırtılmış olabilir! Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeyin

KULAK ZARINDAKİ DELİK NE ZAMAN AMELİYAT YAPILIR?

Kulak zarının dış kulak ile orta kulağı ayıran ve işitmede önemli rol üstlenen hassas bir yapı olduğunu belirten Doç. Dr. Altın, "Kulak zarı; enfeksiyonlar, kulağa alınan darbeler, ani basınç değişiklikleri, yabancı cisimler ve özellikle kulak temizleme çubuklarının yanlış kullanımı nedeniyle yırtılabilir. Travmaya bağlı oluşan küçük deliklerin önemli bir kısmı zaman içinde kendiliğinden kapanabilir. Bu nedenle her kulak zarı yırtığında hemen ameliyat kararı vermiyoruz. Ancak uzun süredir kapanmayan, büyük olan ya da işitme kaybına neden olan yırtıkların cerrahi olarak onarılması gerekiyor" dedi.