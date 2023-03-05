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Kulaklarınızı daha uzun süre temiz tutmanın yolu keşfedildi! Bu içecek…

Kulak kiri, vücutta bulunan en doğal mekanizmalardan biri. Kulak kanallarını enfeksiyonlara karşı korumaya yardımcı olabilen bu kalıntı, aslında sandığımızdan daha faydalı. Fakat kulakları temizlemek için kullanılan birçok yöntemi bir kenara bırakmak gerekiyor. Kulakları temiz tutmak için dikkat edilmesi gereken başka şeyler bulunuyor.

Giriş Tarihi: 05.03.2023 09:20
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Kulaklarınızı daha uzun süre temiz tutmanın yolu keşfedildi! Bu içecek…

Kulak içlerini temizlemek için pamuklu çubuk kullanıyorsanız, sağlığınıza farkında olmadan büyük zararlar veriyor olabilirsiniz. Aslında temiz bir kulak için birkaç değişiklikle her şeyi değiştirebilirsiniz. İşte o yöntemler…

KAFEİNİ AZALTIN

Sabahları sıcak bir kupa kahve içmek, uyanmanızın en iyi yolu olabilir. Fakat kafein tüketiminin yüksek olması, kulak içindeki kir birikimini tetikleyebilir. Eğer sıklıkla kahve içiyorsanız ve kulak kirinin fazla oluştuğunda şikayetçiyseniz, bir kulak-burun-boğaz uzmanından randevu alarak bu birikimin risklerine karşı önlem alabilirsiniz. Kafein tüketiminizi kademeleri olarak azaltmak da etkili bir yöntemdir.

KULAK ÇUBUKLARINI KULLANMAYIN

Kulak kirinden kurtulmanın en kolay ve hızlı yolu gibi düşünülse de, tam aksi bir sonuca neden olabilir. Pamuklu çubuklar kulak kanalını tahriş edebilir. Bu durum olası bir enfeksiyonun yanı sıra farkında olmadan kulak kirini iç kısma iterek tıkanmalara neden olabilir. Bu nedenle temizlemek için ilk olarak kulak çubuklarını bir kenara bırakabilirsiniz.

YETERLİ SU TÜKETİMİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Yeterince su içmek, genel sağlık üzerinde büyük etkilere sahipken aynı zamanda kulakları da temiz tutmaya yardımcı oluyor. Yeterli su tüketimi, kulak kanallarını uyararak bu bölgelerin kolayca temizlemesini sağlar. Ayrıca yeterince su içmek, sıvı dengenizi koruyarak doğal kulak kiri oluşumundaki birikimi de engelleyebilir.

KULAK İÇLERİNİ TEMİZLEMEYE ÇALIŞMAYIN

Kulak içlerini temizlemek oldukça faydalı ve hijyenikmiş gibi gelse de, aslında yarardan çok zarara neden olabilir. Sadece kulağın "dış bölümünü" temizlemesi öneriliyor. Ayrıca uzmanlar, çok kirli veya tozlu bir ortamda çalışmıyorsanız, her gün nemli bir bezle kulakların dışının ve arkasının temizlenmesinin yeterlidir.

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