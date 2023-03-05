Kulaklarınızı daha uzun süre temiz tutmanın yolu keşfedildi! Bu içecek…

Kulak kiri, vücutta bulunan en doğal mekanizmalardan biri. Kulak kanallarını enfeksiyonlara karşı korumaya yardımcı olabilen bu kalıntı, aslında sandığımızdan daha faydalı. Fakat kulakları temizlemek için kullanılan birçok yöntemi bir kenara bırakmak gerekiyor. Kulakları temiz tutmak için dikkat edilmesi gereken başka şeyler bulunuyor.

Giriş Tarihi: 05.03.2023 09:20 PAYLAŞ ABONE OL

Kulak içlerini temizlemek için pamuklu çubuk kullanıyorsanız, sağlığınıza farkında olmadan büyük zararlar veriyor olabilirsiniz. Aslında temiz bir kulak için birkaç değişiklikle her şeyi değiştirebilirsiniz. İşte o yöntemler…

KAFEİNİ AZALTIN Sabahları sıcak bir kupa kahve içmek, uyanmanızın en iyi yolu olabilir. Fakat kafein tüketiminin yüksek olması, kulak içindeki kir birikimini tetikleyebilir. Eğer sıklıkla kahve içiyorsanız ve kulak kirinin fazla oluştuğunda şikayetçiyseniz, bir kulak-burun-boğaz uzmanından randevu alarak bu birikimin risklerine karşı önlem alabilirsiniz. Kafein tüketiminizi kademeleri olarak azaltmak da etkili bir yöntemdir.