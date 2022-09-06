Kulaktaki bu belirti mantarın habercisi! Tedavisi çok uzun sürüyor...

KBB Uzmanı Op. Dr. Ali Rahimi, kulak kanalında şişlik, kuruma, pullanma, akıntı ve ağrıya yol açan kulak mantarının mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini belirterek, kulakta kaşıntı ve ağrı, kulakta dolgunluk hissi ya da tıkanıklık, kulak kepçesi içinde deride pullanma ve kulak akıntısının kulak mantarı belirtisi olabileceğini ifade etti.

Op. Dr. Ali Rahimi, kulak mantarının kulak kanalında şişliğe, kurumaya, pullanmaya, akıntıya ve ağrıya sebep olduğunu ve daha çok sıcak iklim koşullarında yaşayan kişilerde ve su sporları yapan kişilerde görüldüğünü aktardı.

Kulak kanalında şişlik, kuruma, pullanma, akıntı ve ağrıya yol açan kulak mantarının mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Rahimi, kulakta kaşıntı ve ağrı, kulakta dolgunluk hissi ya da tıkanıklık, kulak kepçesi içinde deride pullanma ve kulak akıntısının kulak mantarı belirtisi olabileceğine işaret etti.

Rahimi, kulakta tıkanıklık ve dolgunluk ile beraber kaşıntının yoğun olmasının kulak mantarının ilk belirtileri olabildiğini kaydederek, "Bununla birlikte kulak yolu girişinde kızarıklık ve şişlik, kulakta akıntı görülürse de kulak mantarından şüphelenebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.