Kurban eti nasıl saklanmalı? Eğer daha küçük parçalara bölünürse...

Sözlerine devam eden Prof. Dr. Çetin, "Buzdolabı koşullarında soğutulan etler muhafaza sürecinde küçük parçalar halinde saklanacaksa, hijyenik ve sağlam buzdolabı poşetleri veya kapalı kaplarda saklanması kolaylık sağlamaktadır. Etin dayanma süresi, kesim hijyeni ve muhafaza koşullarının yanı sıra et parçasının büyüklüğüne göre de değişebilmektedir. Büyük parçalar halindeki etler 5-6 gün buzdolabında muhafaza edilebilirken, kuşbaşı ve kıyma şeklindeki etler aynı koşullarda en fazla 1-3 gün saklanabilmektedir" ifadelerini kullandı.

"UYGUN KOŞULLARDA DİNLENDİRİLEN ETLER - 18°C'DE 3 -5 AY SAKLANABİLİR"

"Kesim sonrasında soğuk zincir altında dinlendirilen kurban etlerinin uygun şekilde dondurulması, etlerin -18°C'de 3-5 ay süreyle saklanabilmesine imkân sağlamaktadır" diyen Prof. Dr. Çetin, "Özellikle pirzola, biftek, köfte gibi etleri dondurmadan önce her dilimin arasına pişirme kâğıdı yerleştirerek ürünlerin yapışmadan muhafazası mümkün olabilmektedir. Aynı zamanda, her seferinde gerekli miktarda et çözündürülerek, kalan etler derin dondurucuda bırakılabilmektedir. Bu sayede etlere çözündürüldükten sonra tekrar dondurma işlemi uygulanmamaktadır. Çünkü çözdürme ve geri dondurma işlemleri üründeki mikroorganizma yükünün artışına sebep olarak gıda zehirlenme riskini arttırabilmektedir. Ayrıca, donmuş etlerin çözdürülmesi oda sıcaklığı yerine buzdolabı koşullarında gerçekleştirilmelidir" dedi.