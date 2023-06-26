Kurban eti nasıl saklanmalı? Eğer daha küçük parçalara bölünürse...

Prof. Dr. Ömer Çetin, Kurban Bayramı öncesinde kurban etinin kesimi ve saklanması ile ilgili önemli bilgiler verdi. Etin büyük veya küçük olarak saklanmasının bile fark yaratacağını belirten Çetin, hangi şartlarda nasıl saklanması gerektiğini anlattı. Hijyen konusuna da dikkat çekerken kesim işleminde hangi malzemelerin daha sağlıklı olduğunu söyledi.

DHA Giriş Tarihi: 26.06.2023 13:40 PAYLAŞ ABONE OL

Kesim ve parçalama işlemlerinde kullanılan alet ve malzemelerin paslanmaz çelikten olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Çetin, "Temizlik ve hijyen kurallarına özen gösterilmeli, tahta gibi kir ve mikroorganizma tutan malzemeler kullanılmamalıdır. Kullanılan su, içme suyu kalitesinde olmalıdır" diye konuştu.

"KESİM VETERİNER HEKİM KONTROLÜ ALTINDA YAPILMALI" Sağlıklı hayvanların hijyen kurallarına uygun olarak veteriner hekim kontrolleri altında kesim yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Çetin, "Etlerin uygun koşullarda taşınması, dağıtımı ve tüketilinceye kadar muhafaza edilme şartları gıda güvenliğini ve halk sağlığını etkileyen önemli noktalardır. Doğru muhafaza yöntemlerinin kullanılması, kurban etlerinin uzun süre saklanabilmesine olanak sağlamaktadır" dedi.