Kürek Kemiği Neresi? Kürek Kemiği Ağrısı Neden Olur, Nerede Hissedilir?

Latincesi "scapula" olan kürek kemiği neresi diyenler, kollar ile gövdenin kesiştiği noktada yer aldığını bilmelidir. Üçgen şeklinde olduğu için bu adı alan kürek kemiği ağrısı neden olur bilmek isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler arasında, uzun süre masabaşında oturmamak, yanlış hareketler yapmaktan ve ağır kaldırmaktan kaçınmak bulunur. Kürek kemiği ağrısı nerede hissedilir ve nasıl geçer diyenler, tedavisi olduğundan dolayı endişelenmemelidir.

Kürek Kemiği Neresidir?

Omuz kemiği olarak da bilinen bu kemikler, sırtta ve göğüs kafesinin posterolateral bölgesinde bulunur. Tıpta yaygın olarak scapula ve scapulae (çoğul) adıyla anılır. Kolları, omuzlar aracılığıyla gövdeye bağlamayı sağlar. Kürek kemiği, humerus ile omuz üstü köprücük kemiğini birleştirir. Bunu sağlayan ise Articulatio humeri eklemidir. Şekil olarak oldukça geniş ve üçgendir. İsmi de bu yüzden kürek kemiğidir. Geniş, yassı ve uzun olan bu kemik, üç açıya ve üç kenara sahiptir. Omuzların fonksiyonlarını yerine getirebilmesini sağlar. Aynı zamanda solunum sistemi için de oldukça önemlidir. Kürek kemiğinin neredeyse tamamını kaplayan çukurluğa, kürek altı çukuru adı verilir. Kürek altı çukurundan itibaren kol kemiği yuvarına kadar ulaşan kasa ise kürek altı kası denir. Köprücük kemiği (klavikula) ve kol kemiği (humerus) ile birlikte omzu meydana getiren en önemli üç kemikten biridir.

Kürek Kemiği Neden Ağrır?

Kollar ve omuzların işlevselliği açısından mühim olan kürek kemiğindeki ağrıların en yaygın nedenlerinden biri, tendonlarda ve kaslarda meydana gelen yaralanmalardır. Buna ek olarak, duruş bozukluğuna sahip olmak, bilgisayar ve masabaşında uzun süre boyunca çalışmak, egzersiz sırasında yanlış hareketler yapmak, çeşitli darbelere maruz kalmak ve uzun süre boyunca ağır yük kaldırmak ağrıya neden olabilir. Ayrıca farklı hastalıkların varlığına bağlı olarak da kürek kemiklerinde ağrı meydana gelebilir. Bunu anlamak için mutlaka bir uzman doktor tarafından muayene edilmek gerekir. Kürek kemiği ağrısı tedavisi, gerekli test ve tetkikler sonucu belirlenir. Ağrıya ek olarak şu belirtiler de mutlaka dikkate alınmalıdır.