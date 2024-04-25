Küresel ısınma tetikliyor! Bu yaz sinekten geçilmeyecek: "Kurtulmak için..."

"ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ POPÜLASYONU SON YILLARDA ARTIYOR" Sivrisineklerin dünyanın farklı bölgelerinde farklı hastalıklara sebep olabildiğini anlatan İyison, sıtma, zika, fil, sarı humma, ensefalit hastalıklarının bunlardan bazıları olduğunu kaydetti. Dr. İyison, sivrisineklerden kaynaklı görülen hastalıkların Türkiye için de tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, "Çünkü orada başlıyorsa ticari yollarla da ülkemize gelebilir." dedi. Türkiye'de ve İstanbul'da sivrisineklerin görülme zamanı ve oranının arttığına değinen İyison, "İstanbul ve Türkiye'de Asya kaplan sivrisineği 2015'den önce hiç görülmüyordu. 2015'den sonra ilk Karadeniz'de görüldü ve bu ticari gemilerle geldiği düşünülüyor. Asya kaplan sivrisineği Karadeniz'den de İstanbul'a doğru geliyorlar ve popülasyonu son yıllarda artıyor." diye konuştu.

"SİVRİSİNEKLER SICAKLIK NE TARAFTA İSE ORAYA YÖNELİYORLAR" Sivrisinek istilasına karşı sokakların ilaçlanmasının etkili bir yöntem olduğunu ifade eden İyison, uzun süre bu yönteminin kullanılması durumunda ise etkisinin azaldığını söyledi. Dr. İyison, "Wolbachia" denilen bir doğal bakteriyle enfekte olmuş erkek sivrisinekleri salarak yerli sivrisinek popülasyonunun bastırabildiğini vurguladı. Sivrisinek artışlarının önüne geçilmesi için halkın bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen İyison, "Örneğin kovaların içerisinde su bırakılmamalı. Çünkü bu su birikintilerinin içinde sivrisinekler yumurtalarını bırakıyor. Yapılan bir araştırmada su birikintisinin ortadan kaldırılması ile İngiltere'de zika virüsünün sebep olduğu yeni doğanlarda mikrosefali vakalarında yüzde 60 kadar azaldığı görülmektedir. Dere kenarlarında da ilaçlama yapılabilir ama kısa vadeli çözümlerdir. İnsanlar sivrisinek tellerini evlerinin camlarına takmalı. Klimalar açık olmalı. Çünkü sivrisinekler sıcaklık ne tarafta ise oraya yöneliyorlar." ifadelerini kullandı.