Kuru cilt, incelmiş saçlar... Dikkat: Basit bir değişim sandığınız bu belirti kanser habercisi olabilir!

Tiroid kanseri; aynı zamanda tiroid bezinin hormon dengesinin bozulmasına da sebebiyet verebilir. Bu durum; metabolizmayı olumsuz etkiler.

Tiroid Kanseri Neden Olur?

*Genetik faktörler

*Şeker hastalığı

*Kişinin iyot eksikliği yaşaması

*Kişinin çocuk yaşlarda radyasyona maruz kalması

*Tiroid rahatsızlığı ile karşılaşılması

*Kişinin lityum kullanması

TİROİD KANSERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Tiroid kanserinin tipine ve evresine bağlı olarak birden fazla tedaviye ihtiyaç olabilir. Hastalığın hangi aşamasında olursanız olun, desteğe ve bilgiye ihtiyaç duymanız çok normal.

Doktorunuzun kanseri tedavi etmek veya semptomları hafifletmek için alternatif veya tamamlayıcı yöntemler önem taşımaktadır. Tüm seçenekleri öğrenmek ve ihtiyacınız olan kaynakları bulmak için doktorunuza danışmayı unutmayın.