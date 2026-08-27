Lens kullanan herkesin bilmesi gereken yaz uyarısı! Görme kaybına kadar ilerleyebilir

Prof. Dr. Hande Çeliker, kontakt lenslerin deniz, havuz ve duş sırasında suyla temas etmesinin korneada kalıcı hasara ve görme kaybına varabilecek ciddi enfeksiyonlara zemin hazırladığını belirtti. Çeliker, yaz aylarında kontakt lens kullanıcılarının deniz, havuz ve duşa girmesi sırasında dikkatli olması gerektiğini aktardı.

Havuz ve deniz suyunun göz açısından steril olmadığını vurgulayan Çeliker, lenslerin suyla temasının ciddi kornea enfeksiyonlarına zemin hazırlayabileceğini aktararak, "Kontakt lensle yüzmek, masum bir alışkanlık gibi görülebilir ancak bazı enfeksiyonlar, korneada kalıcı hasara ve görme kaybına kadar ilerleyebilir" ifadesini kullandı.

Kontakt lensler suyla temas ettiğinde mikroorganizmaların lens yüzeyine tutunmasının ve gözün saydam tabakası korneaya ulaşmasının kolaylaşabileceğine değinen Çeliker, bu nedenle denize, havuza ve jakuziye kontakt lensle girilmesini önermediklerini ve duş sırasında da lenslerin çıkarılmasının en güvenli yaklaşım olacağını vurguladı.