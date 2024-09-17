Lens Suyu Yoksa Ne Yapılabilir? Lens Solüsyonu Yerine Ne Kullanılır, Normal Su Olur Mu?

Lens suyu yoksa geçici olarak bazı karışımlar kullanılabilir ve suyu steril tutan malzemeler ile lensler temizlenebilir. Lens kullanımındaki en önemli şey kesinlikle hijyendir ve solüsyon olmadığında yeni bir solüsyon alınması gerekir. Fakat acil durumlarda buna fırsat olmayabilir. Lens suyu yoksa ne yapılabilir, lens solüsyonu yerine ne kullanılabilir ve nereye koyulur sorularına acil durumlarda hazırlanabilecek formüller ile yanıt verdik.

Lens Suyu Yoksa Ne Yapılabilir?

Lensleri lens suyu ya da kontakt lens solüsyonu haricinde temizlemek ya da saklamak doktorlar tarafından önerilmeyen ve yapılmaması gereken bir davranıştır.

Lenslerin temizlenip dezenfekte edilmesi ve gözlerin nemli kalması için lenslerin solüsyonu özel olarak tasarlanmaktadır. Bu solüsyonlar sayesinde lensler sağlıklı bir şekilde kullanılabilir ve gözleri korur. Bunu içinde bulunduğu önemli bileşimler ile yapar.

Yine de eğer kontakt lens solüsyonu tükenmişse ve acil bir durum ile karşı karşıya kalınmışsa bir alt başlıkta yer alan alternatifler kullanılarak bu soruna geçici bir çözüm üretilebilir.

Lens Solüsyonu Yerine Ne Kullanılabilir?

Lens solüsyonları bittiğinde geçici bir çözüm olarak aşağıda yer alan alternatif karışımlar hazırlanıp kullanılabilir. Lensler dezenfekte edilmeden ve temizlenmeden kullanılmamalı ve göz enfeksiyonu riski alınmamalıdır. Solüsyon bittiğinde yapılabilecek alternatifler aşağıdaki gibidir.

Steril Tuzlu Su: Tuzlu su kullanırken en önemli şey tuzun miktarıdır. Distile suyun içine (eğer distile su yoksa içme suyu olsun) biraz tuz dökerek lensleri içine koyabilirsiniz. Sonrasında lens solüsyonu alır almaz lensleri doğru şekilde dezenfekte etmelisiniz. Fizyolojik Serum: Eczanelerde ya da marketlerde satılan steril fizyolojik serum solüsyon yokken geçici bir çözüm olarak kullanılabilir. Fakat bu ürünler kontakt lens solüsyonu kadar etkili değildir ve sadece solüsyonun olmadığı acil durumlarda kullanılmalıdır.

NOT: Bu seçenekler doktor tavsiyesi değildir ve lensinize, dolayısıyla gözünüze zarar verebilir. Bu sebeple lenslerin mutlaka lens solüsyonu içinde muhafaza edilmesi gerekmektedir.