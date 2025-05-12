Lezzet veriyor sanıyoruz ancak zehir saçıyor! Yiyeceklere eklerken bir kez daha düşünün…

Ekşi severlerin favori lezzetlerinden biri olan nar ekşisi, çiğ köfteden dolmaya, salatalardan kısıra kadar birçok yemekte sıklıkla tercih ediliyor.
İşte sağlıklı olduğunu düşündüğümüz ancak her kaşıkta zehir etkisi yaratan nar ekşisinin 5 zararı…
İLAÇLARLA ETKİLEŞİME GİREBİLİR
Nar ekşisi, özellikle tansiyon düşürücü ve kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte kullanıldığında etkileşime girebilir. Bu etkileşim, ilaçların etkisini artırabilir veya azaltabilir.
MİDE RAHATSIZLIKLARINA YOL AÇAR
Kişi de eğer reflü, gastrit, mide ülseri, vb gibi rahatsızlıklar varsa asidik bir içeriğe sahip olan nar ekşisi bu sorunu daha da tetikleyebilir.
DİŞLERİ AŞINDIRIR
Yüksek asit seviyesine sahip olan nar ekşisi, diş minesine zarar verebileceği gibi aynı zamanda çürüklerin ortaya çıkmasına neden olabilir.
KAN BASINCINI KONTROLSÜZ DÜŞÜREBİLİR
Nar ekşisi yüksek oranda potasyum içerdiğinden dolayı, vücudunuz bu bileşene tepki gösterebilir. Bu yüzden nar ekşisini tansiyonu düşük bireylerin tüketmesi kan basıncı düşüşünü ortaya çıkarır bu durumda baş dönmesi ve bayılma durumlara zemin hazırlar.
ALERJİK REAKSİYONA YOL AÇABİLİR
Bazı hassas bünyelerde nar veya nar ürünleri alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Kaşıntı, ciltte kızarıklık ve nefes darlığı gibi belirtiler görülebilir.