Lezzet veriyor sanıyoruz ancak zehir saçıyor! Yiyeceklere eklerken bir kez daha düşünün…

Nar ekşisi, özellikle tansiyon düşürücü ve kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte kullanıldığında etkileşime girebilir. Bu etkileşim, ilaçların etkisini artırabilir veya azaltabilir.

MİDE RAHATSIZLIKLARINA YOL AÇAR

Kişi de eğer reflü, gastrit, mide ülseri, vb gibi rahatsızlıklar varsa asidik bir içeriğe sahip olan nar ekşisi bu sorunu daha da tetikleyebilir.