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Lezzet veriyor sanıyoruz ancak zehir saçıyor! Yiyeceklere eklerken bir kez daha düşünün…

Yemek hazırlığı esnasında ya da sonrasında kullanılan soslar, yiyeceklerin lezzetini artırabilir ve bize daha keyifli bir yeme deneyimi sunabilir. Ancak bilinçsiz olarak tüketilen bazı soslar masum gibi görünse de sağlığımıza ciddi zararlar verebilir. Bunların başında da pek çoğumuzun severek tükettiği rengiyle de dikkat çeken o sos geliyor…

Giriş Tarihi: 12.05.2025 16:03 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 16:21
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Lezzet veriyor sanıyoruz ancak zehir saçıyor! Yiyeceklere eklerken bir kez daha düşünün…
Yemeklere lezzet kattığını düşündüğümüz bu sosun bilinçsizce tüketildiğinde sağlık sorunlarına yol açabileceğini biliyor musunuz?

Ekşi severlerin favori lezzetlerinden biri olan nar ekşisi, çiğ köfteden dolmaya, salatalardan kısıra kadar birçok yemekte sıklıkla tercih ediliyor.

İşte sağlıklı olduğunu düşündüğümüz ancak her kaşıkta zehir etkisi yaratan nar ekşisinin 5 zararı…

İLAÇLARLA ETKİLEŞİME GİREBİLİR

Nar ekşisi, özellikle tansiyon düşürücü ve kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte kullanıldığında etkileşime girebilir. Bu etkileşim, ilaçların etkisini artırabilir veya azaltabilir.

MİDE RAHATSIZLIKLARINA YOL AÇAR

Kişi de eğer reflü, gastrit, mide ülseri, vb gibi rahatsızlıklar varsa asidik bir içeriğe sahip olan nar ekşisi bu sorunu daha da tetikleyebilir.

DİŞLERİ AŞINDIRIR

Yüksek asit seviyesine sahip olan nar ekşisi, diş minesine zarar verebileceği gibi aynı zamanda çürüklerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

KAN BASINCINI KONTROLSÜZ DÜŞÜREBİLİR

Nar ekşisi yüksek oranda potasyum içerdiğinden dolayı, vücudunuz bu bileşene tepki gösterebilir. Bu yüzden nar ekşisini tansiyonu düşük bireylerin tüketmesi kan basıncı düşüşünü ortaya çıkarır bu durumda baş dönmesi ve bayılma durumlara zemin hazırlar.

ALERJİK REAKSİYONA YOL AÇABİLİR

Bazı hassas bünyelerde nar veya nar ürünleri alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Kaşıntı, ciltte kızarıklık ve nefes darlığı gibi belirtiler görülebilir.