Lezzetli ama yedikçe kalbi yoruyor! İşte kalbin performansını en aşağı çeken o besin

CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi), yüksek tansiyon, kolesterol, sigara ve alkol gibi kötü kullanım alışkanlıklarının en büyük sebep olduğunu belirtiyor. Fakat konu sağlıksız beslenme olduğunda hangi yiyeceklerin kalp için daha riskli olduğu konusu büyük önem taşıyor.
"İŞLENMİŞ ET TÜKETİMİ EN KÖTÜSÜ"
25 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Kardiyolog Dr. Arash Bereliani'ye göre; kalbiniz için en kötü yeme alışkanlığı işlenmiş gıdalar, özellikle işlenmiş et tüketimi olduğunu söylüyor.
Dr. Bereliani'ye göre; işlenmiş etle ilgili sorunun, hızlı ve kolay olması ve bunun birçok insan için en kolay tercih sebebi olduğunu dile getiriyor. Dr. Bereliami, sucuğun tadının her ne kadar güzel olsa da kalbinize büyük zararlar verebileceğini dile getiriyor.
Yoğun işlenmiş gıdaları yemek, her ne kadar kolay ve rahat tüketime sahip olsa da, uzmanlar, bu gıdaların birçok ciddi sağlık komplikasyonuna yol açabileceğini gösteriyor. Kalp ise etkilenen bu organların başında geliyor.
"KALBİ EN ÇOK YORAN BESİNLERİN BAŞINDA GELİYOR"
British Medical Journal'da yakın zamanda yapılan iki Avrupa araştırması, daha fazla işlenmiş gıda tüketmenin daha yüksek ölüm, koroner kalp hastalığı ve genel kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkili olduğunu tespit etti.
Dikkat edilmesi gerekenler her ne kadar tüm işlenmiş gıdalar olsa da, özellikle sucuk, sosis ve salam gibi işlenmiş etlerin yüksek sodyum içeriği sebebiyle büyük bir tehlike konusu olduğu ile ilişkili olarak Dr. Bereliani uyarıda bulunuyor.