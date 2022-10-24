Lezzetli ama yedikçe kalbi yoruyor! İşte kalbin performansını en aşağı çeken o besin

Yoğun işlenmiş gıdaları yemek, her ne kadar kolay ve rahat tüketime sahip olsa da, uzmanlar, bu gıdaların birçok ciddi sağlık komplikasyonuna yol açabileceğini gösteriyor. Kalp ise etkilenen bu organların başında geliyor.

"KALBİ EN ÇOK YORAN BESİNLERİN BAŞINDA GELİYOR" British Medical Journal'da yakın zamanda yapılan iki Avrupa araştırması, daha fazla işlenmiş gıda tüketmenin daha yüksek ölüm, koroner kalp hastalığı ve genel kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkili olduğunu tespit etti.