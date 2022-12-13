Lif deposu bu besin dakikalar içinde kabızlığı bitiriyor! Vücuttaki toksinleri sıfırlıyor

Karnabahar, önemli bir besin kaynağı olan son derece sağlıklı bir sebzedir. Ayrıca kalp hastalığı ve kanser dahil olmak üzere çeşitli hastalık riskini azaltabilecek benzersiz bitki bileşikleri içerir. Ek olarak, kilo vermeyi de kolaylaştırır ve diyetinize eklemek inanılmaz derecede kolaydır. İşte karnabahar hakkında bilmeniz gereken her şey…
FARKLI BESİNLER İÇERİR
Karnabaharın besin profili oldukça etkileyicidir.Karnabahar kalorisi çok düşük ancak vitamin oranı yüksektir. Aslında karnabahar, ihtiyacınız olan hemen hemen her vitamin ve minerali içermektedir. İşte 1 su bardağı veya 128 gram çiğ karnabaharda bulunan besin değerlerinin oranları
LİF ORANI YÜKSEKTİR
Karnabahar, genel sağlık için faydalı olan lif bakımından oldukça yüksektir. Bir fincan karnabaharda günlük ihtiyaçlarınızın% 10'u olan 3 gram lif içermektedir.
Lif alımı oldukça önemlidir çünkü bağırsaklardaki iltihabı azaltmaya ve sindirim sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan sağlıklı bakterileri besler. Yeterince lif tüketmek kabızlık, divertikülit ve inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) gibi sindirim koşullarının önlenmesine de yardımcı olur. Ayrıca araştırmalar, karnabahar gibi lif bakımından zengin sebzelerde yüksek bir diyetin, kalp hastalığı, kanser ve diyabet dahil olmak üzere birçok hastalık riskinin daha düşük olmasıyla bağlantılı olduğunu göstermektedir Lif, dolgunluğu artırma ve genel kalori alımını azaltma kabiliyeti nedeniyle obezitenin önlenmesinde de rol oynayabilir
ZENGİN ANTİOKSİDAN KAYNAĞIDIR
Karnabahar, hücrelerinizi zararlı serbest radikallerden ve iltihaplardan koruyan harika bir antioksidan kaynağıdır. Diğer turpgil sebzelere benzer şekilde karnabahar, kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı gösterilen iki antioksidan grubu olan glukozinolatlar ve izotiyosiyanatla bakımından ise özellikle yüksektir.
Test tüpü çalışmalarında glukozinolatların ve izotiyosiyanatların özellikle kolon, akciğer, meme ve prostat kanserine karşı koruyucu olduğu gösterilmiştir. Karnabahar, kanser önleyici etkileri olan ve kalp hastalığı da dahil olmak üzere diğer birçok hastalık riskini azaltabilen karotenoid ve flavonoid antioksidanlar içerir.Dahası karnabahar, antioksidan görevi gören yüksek miktarda C vitamini içerir. Bağışıklık sağlığını artırabilen ve kalp hastalığı ve kanser riskini azaltabilen iltihap önleyici etkileri ile de bilinmektedir.
KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR
Karnabahar, kilo vermeye yardımcı olabilecek çeşitli özelliklere sahiptir. İlk olarak, fincan başına sadece 25 kalori ile kalorisi oldukça düşüktür, bu nedenle kilo vermek isteyenler için harika bir alternatiftir.Ayrıca pirinç ve un gibi yüksek kalorili yiyeceklerin yerine düşük kalorili bir ikame görevi görebilir. Karnabahar ile pilavan pizzaya birçok farklı tarif denenebilir.
İyi bir lif kaynağı olarak karnabahar sindirimi yavaşlatır ve tokluk hissini arttırır. Bu, gün boyunca yediğiniz kalori sayısını otomatik olarak azaltabilir, bu da kilo kontrolünde önemli bir faktördür. Yüksek su içeriği karnabaharın kilo vermeye yardımcı olan bir diğer yönüdür. Aslında, ağırlığının % 92'si sudan oluşur. Bol miktarda su yoğun, düşük kalorili yiyecek tüketmek kilo kaybıyla ilişkilidir.
KOLİN İÇERİĞİ YÜKSEKTİR
Karnabahar, birçok insanın eksik olduğu temel bir besin olan kolin bakımından yüksektir. Bir fincan karnabahar, kadınlar için yeterli alımın yaklaşık % 11'i ve erkekler için % 8'i olan 45 mg kolin içerir. Kolinin vücutta birkaç önemli işlevi vardır. Başlangıç olarak, hücre zarlarının bütünlüğünün korunmasında, DNA'nın sentezlenmesinde ve metabolizmanın desteklenmesinde önemli bir rol oynar. Kolin ayrıca beyin gelişiminde ve sağlıklı bir sinir sistemi için gerekli olan nörotransmiterlerin üretiminde de rol oynar. Dahası, kolesterolün karaciğerde birikmesini önlemeye de yardımcı olur. Yapılan araştırmalar yeterince kolin tüketmeyenlerin demans ve Alzheimer gibi nörolojik bozuklukların yanı sıra karaciğer ve kalp hastalığı riski daha yüksek olabileceğini göstermektedir. Pek çok yiyecek kolin içermez. Karnabahar, brokoli ile birlikte bitki bazlı en iyi besin kaynaklarından biridir.
SÜLFORAFAN BAKIMINDAN ZENGİN
Karnabahar, yoğun olarak çalışılan bir antioksidan olan sülforafan içerir. Birçok test tüpü ve hayvan çalışması, sülforafanın, kanser ve tümör büyümesinde rol oynayan enzimleri inhibe ederek kanser gelişimini baskılamada özellikle yardımcı olduğunu bulmuştur. Bazı çalışmalara göre sülforafan, halihazırda hasar görmüş hücreleri yok ederek kanser büyümesini durdurma potansiyeline de sahip olabilir. Sülforafan, kolon ve prostat kanserine karşı en koruyucu besin olarak görünmektedir, ancak meme, lösemi, pankreas ve melanom gibi diğer birçok kanser üzerindeki etkileri açısından da incelenmiştir. Araştırmalar, sülforafanın ayrıca yüksek tansiyonu düşürmeye ve arterleri sağlıklı tutmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor, her ikisi de kalp hastalığını önlemede önemli faktörlerdir. Son olarak, hayvan çalışmaları sülforafanın diyabetin önlenmesinde ve böbrek hastalığı gibi diyabetin neden olduğu komplikasyon riskini azaltmada da rol oynayabileceğini göstermektedir.
DÜŞÜK KARBONHİDRAT İÇERİR
Karnabahar inanılmaz derecede çok yönlüdür ve diyetinizdeki tahıl ve baklagillerin yerini almak için kullanılabilir. Bu sadece sebze alımını artırmanın harika bir yolu değil, aynı zamanda düşük karbonhidratlı diyetleri takip edenler için de özellikle yararlıdır. Bunun nedeni karnabaharın karbonhidrat bakımından tahıl ve baklagillerden önemli ölçüde daha düşük olmasıdır. Örneğin, bir fincan karnabahar 5 gram karbonhidrat içerir. Aynı zamanda, bir fincan pirinç 45 gram ile 9 kat daha fazla karbonhidrat içerir.
BESLENMEYE EKLEMEK KOLAYDIR
Karnabahar sadece çok yönlü olmakla kalmaz, aynı zamanda diyetinize eklemek de çok kolaydır. Başlangıç olarak, çok az hazırlık gerektiren çiğ olarak tüketebilirsiniz. Humusa batırılmış atıştırmalık olarak çiğ karnabahar çiçeklerinin veya bunun gibi başka bir sağlıklı sebze sosunun tadını çıkarabilirsiniz. Karnabahar, buharda pişirme, kavurma veya sote etme gibi çeşitli şekillerde de pişirilebilir. Garnitür olarak kullanılabilir veya çorba, salata, patates kızartması ve güveç gibi yemeklerle kombinlenebilir.