Lif deposu bu besin dakikalar içinde kabızlığı bitiriyor! Vücuttaki toksinleri sıfırlıyor

İyi bir lif kaynağı olarak karnabahar sindirimi yavaşlatır ve tokluk hissini arttırır. Bu, gün boyunca yediğiniz kalori sayısını otomatik olarak azaltabilir, bu da kilo kontrolünde önemli bir faktördür. Yüksek su içeriği karnabaharın kilo vermeye yardımcı olan bir diğer yönüdür. Aslında, ağırlığının % 92'si sudan oluşur. Bol miktarda su yoğun, düşük kalorili yiyecek tüketmek kilo kaybıyla ilişkilidir.

KOLİN İÇERİĞİ YÜKSEKTİR Karnabahar, birçok insanın eksik olduğu temel bir besin olan kolin bakımından yüksektir. Bir fincan karnabahar, kadınlar için yeterli alımın yaklaşık % 11'i ve erkekler için % 8'i olan 45 mg kolin içerir. Kolinin vücutta birkaç önemli işlevi vardır. Başlangıç olarak, hücre zarlarının bütünlüğünün korunmasında, DNA'nın sentezlenmesinde ve metabolizmanın desteklenmesinde önemli bir rol oynar. Kolin ayrıca beyin gelişiminde ve sağlıklı bir sinir sistemi için gerekli olan nörotransmiterlerin üretiminde de rol oynar. Dahası, kolesterolün karaciğerde birikmesini önlemeye de yardımcı olur. Yapılan araştırmalar yeterince kolin tüketmeyenlerin demans ve Alzheimer gibi nörolojik bozuklukların yanı sıra karaciğer ve kalp hastalığı riski daha yüksek olabileceğini göstermektedir. Pek çok yiyecek kolin içermez. Karnabahar, brokoli ile birlikte bitki bazlı en iyi besin kaynaklarından biridir.