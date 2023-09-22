Limondan 60 kat daha fazla C vitamini içeriyor! Kış aylarının adeta şifacısı…

Kuşburnu, yabani gül olarak adlandırılan bitkiden elde edilen yuvarlak şekle sahip bir meyvedir ve mayhoş bir tada sahiptir. Her mevsimde Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevrelerinde yetişir. Kuşburnunun çiçekleri, sağlık alanında ilaç olarak kullanılır. Yemişleri ise çay ve marmelat için kullanılır.
Kuşburnu; A, B, C, E ve K vitaminlerini içerir. Likopen, demir ve magnezyum mineralleri sayesinde vücudun direncini attırır, hücrelerin yenilenmesinde etkilidir.
100 gramlık kuşburnunun besin değerleri şöyle;
Enerji: 162 kalori
Protein: 1.60 gram
Toplam lipid: 0.34 gram
Lif: 24.1 gram
Karbonhidrat: 38.22
Kalsiyum: 169 miligram
Magnezyum: 69
Potasyum: 429 miligram
Sodyum: 4 miligram
Fosfor: 61 miligram
Çinko: 0.26 miligram
Limona kıyasla 60 kat daha fazla C vitamini içerir ve güçlü bir antioksidandır. Kuşburnunun içerisinde yer alan güçlü antioksidanlar, kanser hücrelerinin büyüyüp gelişmelerini önlemeye yardımcı olabilir.
Kuşburnu; kötü kolesterolü düşürmede, iyi kolesterolün yükseltmede etkilidir. Böylece kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Kan basıncını düşürmeyi sağlayarak kalp sağlığını iyileştirebilir.
Yüksek derecede C vitamini içerdiği için damar yapısını koruyarak damar sertliği anlamına gelen ateroskleroz isimli hastalığa karşı destek olabilir.
Kuşburnunun içerisinde yer alan galaktolipidler ve polifenoller, inflamasyon ve eklem ağrılarının azalmasında etkilidir. Böylece eklem romatizması olarak bilinen artrit ağrısının azalmasına yardımcı olabilir. Bağışıklık sisteminin neden olduğu otoimmün hastalıklar ile kronik enfeksiyonlardaki inflamasyonun azalmasına yardımcı olabilir.
Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkilidir ve vücudu serbest radikallere karşı korur.
4 ay boyunca 100 kişide yapılan bir çalışmaya göre, günde 5 gram kuşburnu özü tüketenler ve kontrol grubu kıyaslandı. Gün içerisinde 5 gram kuşburnu tüketenlerin tüketmeyenlere göre, daha az oranda ağrı yaşadığı ve kalça eklemi hareketliliğin arttığı gözlemlendi.
Tüketilen besinlerden alınan demirin serbest olmasını sağlayarak demir eksikliğiyle oluşan kansızlığı engeller.
Kuşburnun içeriğindeki pektin isimli maddenin laktasif etkisi bulunur. Bu sayede düzenli tüketilmesiyle bağırsakların daha fazla çalışmasını sağlayarak kabızlık probleminin önlenmesine yardımcı olabilir.
İçerisindeki A vitamini sayesinde cildin elastikiyetinin korunmasına yardımcı olur ve yaşlanmanın gecikmesini sağlar. Vücuttaki kolajen seviyesinin artmasını sağlar, akne ve yara izlerinin geçmesine yardımcı olur. Kuşburnunun çekirdeklerinde yer alan gamalinoleik asit (GLA) sayesinde cildin canlı görünmesini sağlar, ciltteki güneşten kaynaklı yanıkların azalmasında etkilidir.
Yapılan çalışmalar sonucunda kuşburnunun iltihap oluşmasını engelleyici etkisi gözlemlendi. Kuşburnunun tüketilmesi; dizdeki kireçlenmeye, eklemlerdeki kıkırdak dokusunun bozulması, kıkırdaktaki incelme ve aşınmanın ağrılarının azalmasına yardımcı olur. Dizdeki sıvı kaybına karşı iyi gelir.
Kuşburnunun içerisindeki tilirozid isimli antioksidan sayesinde yağ yakarak kilo verilmesine yardımcı olur.
KUŞBURNU ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?
Bir adet cezvede 1 su bardağı kaynatın. Su kaynayınca içerisine 3 çay kaşığı kurutulmuş kuşburnu ekleyip 15 dakika boyunca kaynatmaya devam edin. Ardından ocağın altını kapatıp 10 dakika dinlendirin ve süzgeç ile süzün.
KUŞBURNU NASIL TÜKETİLİR?
Kuşburnunu taze veya kurutarak tüketebilir ve şifalarından faydalanabilmek için gün içerisinde 2 fincan kuşburnu çayı içebilirsiniz.
1 yaşından küçük çocuklara, doktora danışmadan kesinlikle verilmemeli. K vitamininden dolayı kanın pıhtılaşmasına neden olabilir. Bu nedenle tromboz isimli kan pıhtısının oluşması, kan akımının engellenmesi durumuna sahip, toplardamar iltihabı ve tromboflebit gibi problemleri olan kişilerin tüketmeden önce mutlaka doktora danışmaları gerekir.
UYARI: Yüksek oranda C vitamini tüketmek; kabızlığa, midenin ekşiyip bulanmasına neden olabilir. Ayrıca aşırı tüketimi sonucunda bazı kişilerde böbrek taşı oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle kuşburnunun dengeli bir şekilde tüketilmesi gerekir.
Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin tüketmesi kesinlikle tavsiye edilmez. Hamilelerin tüketmeden önce mutlaka doktora danışması gerekir.