Limondan 60 kat daha fazla C vitamini içeriyor! Kış aylarının adeta şifacısı…

Bir adet cezvede 1 su bardağı kaynatın. Su kaynayınca içerisine 3 çay kaşığı kurutulmuş kuşburnu ekleyip 15 dakika boyunca kaynatmaya devam edin. Ardından ocağın altını kapatıp 10 dakika dinlendirin ve süzgeç ile süzün.

KUŞBURNU NASIL TÜKETİLİR?

Kuşburnunu taze veya kurutarak tüketebilir ve şifalarından faydalanabilmek için gün içerisinde 2 fincan kuşburnu çayı içebilirsiniz.

1 yaşından küçük çocuklara, doktora danışmadan kesinlikle verilmemeli. K vitamininden dolayı kanın pıhtılaşmasına neden olabilir. Bu nedenle tromboz isimli kan pıhtısının oluşması, kan akımının engellenmesi durumuna sahip, toplardamar iltihabı ve tromboflebit gibi problemleri olan kişilerin tüketmeden önce mutlaka doktora danışmaları gerekir.

UYARI: Yüksek oranda C vitamini tüketmek; kabızlığa, midenin ekşiyip bulanmasına neden olabilir. Ayrıca aşırı tüketimi sonucunda bazı kişilerde böbrek taşı oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle kuşburnunun dengeli bir şekilde tüketilmesi gerekir.

Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin tüketmesi kesinlikle tavsiye edilmez. Hamilelerin tüketmeden önce mutlaka doktora danışması gerekir.