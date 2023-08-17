Lokman Hekim’in binbir derde şifa dediği o tohum! Kronik hastalıkların kökünü kazıyacak...

Nigella sativa bitkisi olarak da bilinen çörekotu, dünyanın birçok bölgesinde tüketilen, fakat "basit bir tohumdan öte" büyük faydaları bulunan besinlerden biri.

Yağından takviyelerine kadar birçok formda sunulan bu bitki; binlerce yıllık tıp gelişiminin temelinde "ilaç" olarak kullanılıyordu. Hatta tüm bu etkisiyle Lokman Hekim'in de listesinde yer alan bu besin; birçok fayda sunuyor.