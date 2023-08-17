Lokman Hekim’in binbir derde şifa dediği o tohum! Kronik hastalıkların kökünü kazıyacak...

Nigella sativa bitkisi olarak da bilinen çörekotu, dünyanın birçok bölgesinde tüketilen, fakat "basit bir tohumdan öte" büyük faydaları bulunan besinlerden biri.
Yağından takviyelerine kadar birçok formda sunulan bu bitki; binlerce yıllık tıp gelişiminin temelinde "ilaç" olarak kullanılıyordu. Hatta tüm bu etkisiyle Lokman Hekim'in de listesinde yer alan bu besin; birçok fayda sunuyor.
Çörek otu kaynakları:
Çörek otunun tıbbi faydaları, esas olarak, vücudu hücre hasarından ve kronik hastalıklardan koruyan antioksidan, antienflamatuar ve diğer terapötik özellikler gösteren timokinon adı verilen ana aktif bileşiğinden kaynaklanmaktadır.
Tüm bu etkilerinden en iyi şekilde faydalanmak ve olası bir reaksiyon riskine karşı tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışınız.
İLTİHAP KARŞITI ETKİLER
Çörek otunun iltihap oranını azaltması sebebiyle; düz kasları gevşeterek, klinik çalışmalarda astımı olanlarda kişilerde semptomların hafiflediği gözlemlendir.
Antioksidan özellikleriyle bir araya geldiğinde, bu etkiler gastrointestinal (sindirim) sistemindeki bozuklukları da önleyebilir, bu sistemde ortaya çıkan sorunların semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.
Çörek otu, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların oluşumuna neden olabilecek nöroenflamasyona veya beyin dokusunun iltihaplanmasını da engelleyebilir.
Şimdiye kadar araştırmalar sadece hayvanlar üzerinde yapılmıştır, bu nedenle insanlarda bu potansiyel faydayı doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
METABOLİK BOZUKLUKLARA KARŞI ETKİLİ
Çörek otu yağı; doğru tüketildiğinde metabolik bozukluklar ve obezite ile ilgili sorunlara karşı savaşabilir. Son araştırmalar; bu yağın kullanımının beden kitle indeksinde düşüş sağlayarak obeziteye karşı koruyucu olabileceğini gösteriyor. Fakat uzmanlar, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu da belirtiyor.
DÜŞÜK KAN BASINCI VE KOLESTEROL ORANI ÜZERİNDE DE ETKİLİ
İlk araştırmalar, çörek otunun sağlıklı insanlarda kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda kolesterolü düşürmeye de yardımcı olduğu keşfedilen çörek otu, kalp - damar sağlığını da destekliyor.
DİYABETİ YÖNETMEYE YARDIMCI OLUR
Çörek otu kan şekeri seviyelerini dengeleyerek tip 2 diyabetli kişilerin yaşamlarını daha fazla kolaylaştırırken aynı zamanda tip 2 diyabete dair riskleri de büyük oranda azaltabilir. Gelecekte diyabetle ilgili yaşanabilecek komplikasyonlara karşı da koruma sağlayabilir.