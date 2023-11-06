Maden suyunun içine bir tane atın! Vücudunuzu baştan aşağı temizleyecek...

Uzmanlar, genellikle insanların olması gerekenden daha az su tükettiği konusunda uyarıyor. Wiles, "Limonlu su, yeterli sıvı alımını sağlamak için harikadır" dedi. Limon suya lezzet katıyor, bu da onu şekerle tatlandırılmış içeceklere keyifli bir alternatif haline getiriyor. Beslenme Uzmanı Rachael Richardson, sağlıklı bir limon sıkmasının yanı sıra, yetiştirmeyi ve suya taze fesleğen veya nane eklemeyi düşünmenizi tavsiye etti. Veya kendi antiinflamatuar elektrolit suyunuzu oluşturmak için biraz zencefil, zerdeçal veya yeşil çay demlemenizi de tavsiye etti.

Haftada birkaç kilo limon almaya başlamadan önce bu tavsiyeyi dikkate alın. Wiles, "Günde bir veya iki kez bir bardak limonlu su içmek sorun değil" dedi. Ancak asit reflü gibi mide-bağırsak sorunlarınız varsa semptomları kötüleştirebilir veya ağırlaştırabilir.