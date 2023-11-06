Maden suyunun içine bir tane atın! Vücudunuzu baştan aşağı temizleyecek...

Birçok kişinin kilo vermek için bu suyu içtiğini, ayrıca iddialar arasında cildi iyileştirmek, sindirimi rahatlatmak ve vücudun pH seviyelerini dengelemek gibi faktörlere yardımcı olduğunun bulunduğunu belirtiyor. Peki bu faydalar gerçek mi?
Beslenme Uzmanı Emily Tills, limonun özellikle soğuk algınlığı döneminde genel bağışıklığı güçlendirdiğini ve C vitamini desteklerinden biri olduğunu belirtiyor. Tills, limonun suya mikromineraller de ekleyebileceğini söyledi. Bu durum, sıvı alımı durumumuzu iyileştirebilir.
Fakat bu noktada limonlu su içmek konusunda dikkatli olmamız gerektiğini söyleyen Tills, limon suyunun asitliğinin diş minesini aşındırarak hassasiyete neden olabileceğini söyledi. Wiles ise limonun C vitamini içerdiğini söylerken, "C vitamininin beyin, cilt, kalp, kemik ve bağışıklık sistemi sağlığını desteklemede önemli bir role sahip olduğunu" kaydetti.
Uzmanlar, genellikle insanların olması gerekenden daha az su tükettiği konusunda uyarıyor.
Wiles, "Limonlu su, yeterli sıvı alımını sağlamak için harikadır" dedi. Limon suya lezzet katıyor, bu da onu şekerle tatlandırılmış içeceklere keyifli bir alternatif haline getiriyor.
Beslenme Uzmanı Rachael Richardson, sağlıklı bir limon sıkmasının yanı sıra, yetiştirmeyi ve suya taze fesleğen veya nane eklemeyi düşünmenizi tavsiye etti. Veya kendi antiinflamatuar elektrolit suyunuzu oluşturmak için biraz zencefil, zerdeçal veya yeşil çay demlemenizi de tavsiye etti.
Haftada birkaç kilo limon almaya başlamadan önce bu tavsiyeyi dikkate alın. Wiles, "Günde bir veya iki kez bir bardak limonlu su içmek sorun değil" dedi. Ancak asit reflü gibi mide-bağırsak sorunlarınız varsa semptomları kötüleştirebilir veya ağırlaştırabilir.
Ayrıca maden suyuna eklenen limon, oldukça faydalı bir diğer alternatif. Hem maden suyundan alacağınız mineraller hem de limondaki bileşikler ve vitaminler, bağışıklık sistemini koruyabilecek bir ikili haline geliyor. Günlük olarak limonlu sunun yanı sıra limon eklenmiş maden suyu da en iyi alternatiflerden biri.