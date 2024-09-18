Magnezyum Ne Zaman İçilir? Magnezyum Hapı Günün Hangi Saatinde Alınmalı, Gece Mi İçilir Gündüz Mü?

Bir kişi, kendini sürekli yorgun hissediyor, düzenli olarak fırçalamasına rağmen dişleri çabuk çürüyor ve sürekli kabızlıktan şikayet ediyor ise o zaman magnezyum eksikliğinden bahsedilebilir. Ancak bu rahatsızlıkların farklı nedenlere bağlı olarak gelişebileceği de unutulmamalıdır. Bunun için bir uzmana danışılması ve magnezyum ne zaman içilir, ne zaman alınmalı, gece mi içilir gündüz mü öğrenilmesi gerekir.

Magnezyum Ne Zaman İçilir?

Uykusuzluk, yorgunluk, kas ağrıları ile krampları, baş ağrıları, depresyon, iştahsızlık, mide bulantısı ve saç dökülmesi yaşayan bazı kişilerin magnezyum hapı kullanması gerekir. Hangi hapın nasıl ve ne zaman kullanılacağına ise uzman doktor karar verir. Bundan dolayı reçetesiz almak ve içmek doğru değildir. Genel olarak magnezyum hapı, yemekten 2 saat sonra içilir ve yaklaşık 1 saat kadar hiçbir şey yememek gerekir. Magnezyum mide boşken alınmalıdır, aksi takdirde emilimi zorlaşır. Günde kaç defa içileceği ise kişinin durumuna bağlıdır. Doktor eğer gerekli görüyor ise sabah ve akşam, günde iki defa içilmesini söyleyebilir. Ek olarak, reçete edilen magnezyum hapının türüne göre alınması gereken saat ve doz da değişebilir. Bunun için doktorların ve eczacıların talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.

Hangi Magnezyum Hapı Ne Zaman Alınmalıdır?

Magnezyum tuzları, niteliklerine göre kendi içlerinde gruplara ayrılırlar. Bunların her biri farklı rahatsızlıkların tedavisine yöneliktir. İnorganik ve organik tuzlar, içeriklerindeki magnezyum oranı açısından farklıdırlar. İnorganikler, organiklere göre daha fazla magnezyuma sahiptirler. Ancak mide tarafından emilmeleri daha zordur. Takviye edici hap alırken kolay emilebilir olanların seçilmesi gerekir. Magnezyum glisinat, sitrat ve aspartat, mide tarafından daha kısa sürede absorbe edilir ve kana karışır. Magnezyum sülfat, karbonat ve glukonat ise daha zor emilen türlerdir. Bunlar gibi daha birçok magnezyum türü vardır ve kullanmadan önce bir uzmana danışılmalıdır. Sık kullanılan bazı magnezyum tuzları şu şekildedir:

Magnezyum Sülfat: Deriden biraz emilebildiği için banyo tuzlarında da bulunan magnezyum sülfat, genellikle damar içinden enjekte edilerek kullanılır. Ancak sıvı formda ve içilebilir olanları da vardır. Çoğu hasta tarafından sabah aç karna içilir.

Magnezyum Oksit: Takviye edici olarak pek uygun kabul edilmese de müshil etkisi oldukça yüksektir ve gece yatmadan önce alınır.

Magnezyum Sitrat: Yaygın olarak kullanılır ve sindirim sistemi tarafından kolayca emilir. Dışkı yumuşatıcı özelliği nedeniyle kabızlığa karşı etkilidir. Vücudun ihtiyaç duyduğu magnezyumu sağlar ve diğer türlere göre daha güvenilirdir. Sabah veya akşam fark etmeksizin içilebilir.

Magnezyum Glisinat: Sakinleştirici bir amino asit olan glisinat, bağırsak duvarından taşındığı için müshil özelliği yoktur. Ancak kronik kas ağrılarına, spazma ve kas hipertrofisine iyi gelir. Gece yatmadan önce içilmesi daha iyi olur.

Magnezyum Malat: Kas güçsüzlüğü, ağrıları, kronik yorgunluk için yararlıdır. Diğerlerinden farklı olarak uykusuzluk yapabilir, çünkü enerji verir. Ek olarak, mitokondri sağlığını destekler ve sabah saatlerinde alınması gerekir.

Magnezyum Oratat: Kalp kası metabolizması ile beyin sağlığı için faydalıdır ve istenildiği zaman içilebilir.

Magnezyum Treonat: Beyne hızlıca ulaşabildiği için depresyonun ve beyin sisinin yok edilmesini destekler. Ayrıca yaşlılık nedeniyle ortaya çıkan bilişsel fonksiyon kayıplarını en aza indirmeye yardımcıdır. Sabah ya da akşam önerilen dozda alınabilir

Magnezyum Taurat: Stres, kronik hastalıklar, enfeksiyonlar ile beyin sisi, fibromiyalji ve kronik yorgunluk için kullanılır. Bağırsak sağlığını destekler ve KZYA üretimine katkı sağlar. İnsülin ile leptin direncini büyük ölçüde dengeler. Uykusuzluğa iyi geldiği için gece alınması tavsiye edilir.