Makyaj malzemelerindeki tehlike! Uzmanı uyardı: O ürünleri kullanmayın...

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Siz kozmetik ürünlerini nasıl seçiyorsunuz? İçeriğini kontrol ediyor musunuz? Doğru kullanıyor musunuz? İşte dermatoloji uzmanından cilt sağlığı için altın değerinde öneriler

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 03.09.2024 10:19 PAYLAŞ ABONE OL

Dermatoloji uzmanı Dr. Elif Atacan Yıldırım, kozmetik ürün kullanımı ve seçimi konusunda önemli tavsiyeler verdi. Kozmetik ürünler denilince akla kullanım amacına göre değişen sayısız aktif madde ve içeriğe sahip geniş bir ürün yelpazesi geldiğini belirten Uzm. Dr. Yıldırım, "Biz dermatoloji uzmanları olarak daha çok dermokozmetik ürünleri hastalara öneriyoruz. Dermokozmetik; ürünlerin diğer kozmetiklerden farklı dermatolojik olarak klinik testlerden geçtikten sonra kullanıcıya sunulmasıdır. Bu ürünler eczanelerde satılır ve cilt problemlerinin tedavisinde tek başına ya da ilaç tedavilerine destek olarak önerilir" dedi.







ŞİKAYETE GÖRE ETKEN MADDE

Her ürünün cilde etkisinin farklı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Yıldırım, "Örneğin cilt kuruluğu ya da egzama şikâyetiyle başvuran hastada, seramidler, gliserin, mineal yağlar, pantenol, shea yağı gibi nemlendirici özellikli dermozkozmetikler tercih edilirken, akne ve yağlı bir ciltten yakınan hastada salisilik asit, laktik asit gibi aktif içeriklerin olduğu ürünler kullanılır" dedi.

