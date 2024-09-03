Makyaj malzemelerindeki tehlike! Uzmanı uyardı: O ürünleri kullanmayın...

Dermatoloji uzmanı Dr. Elif Atacan Yıldırım, kozmetik ürün kullanımı ve seçimi konusunda önemli tavsiyeler verdi. Kozmetik ürünler denilince akla kullanım amacına göre değişen sayısız aktif madde ve içeriğe sahip geniş bir ürün yelpazesi geldiğini belirten Uzm. Dr. Yıldırım, "Biz dermatoloji uzmanları olarak daha çok dermokozmetik ürünleri hastalara öneriyoruz. Dermokozmetik; ürünlerin diğer kozmetiklerden farklı dermatolojik olarak klinik testlerden geçtikten sonra kullanıcıya sunulmasıdır. Bu ürünler eczanelerde satılır ve cilt problemlerinin tedavisinde tek başına ya da ilaç tedavilerine destek olarak önerilir" dedi.
ŞİKAYETE GÖRE ETKEN MADDE
Her ürünün cilde etkisinin farklı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Yıldırım, "Örneğin cilt kuruluğu ya da egzama şikâyetiyle başvuran hastada, seramidler, gliserin, mineal yağlar, pantenol, shea yağı gibi nemlendirici özellikli dermozkozmetikler tercih edilirken, akne ve yağlı bir ciltten yakınan hastada salisilik asit, laktik asit gibi aktif içeriklerin olduğu ürünler kullanılır" dedi.
ÜRÜNLERİN İÇERİĞİNİ KONTROL EDİN
"Doğal terimi, kozmetik endüstrisinde bir ürünün doğadan türetilmiş bileşenler içerdiğini veya kimyasal olarak daha az işlem gördüğünü ifade eder" diyen Uzm. Dr. Yıldırım, şunlara dikkat çekti: "Ancak, doğal ifadesi standartlaştırılmamış bir terimdir. Bu nedenle ürünlerin içeriklerini kontrol etmek önemli. Organik ve doğal ürünleri belgeleyen, belirli standartları karşılayan ürünlere verilen sertifikalar vardır, bunlar ürünün doğal olduğunu doğrulayabilir. Bazı doğal ürünler, üretim sürecinde belirli kimyasal işlemlerden geçebilir. Ayrıca yatkınlığı olan bireylerde doğal bileşenler de alerjik reaksiyona neden olabilir. Bir ürünün doğal olması, onun cilt tarafından iyi tolere edilebileceği anlamına gelmez. Doğada bulunan ve belirli cilt problemlerine iyi geldiği düşünülen bitkilerin doğrudan cilde uygulanması doğru değil. Bu şekilde uygulandığında kızarıklık, tahriş, egzama gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir."
PARFÜMÜNÜZÜ 20 CM MESAFEDEN SIKIN
Parfüm ve deodorant uygularken 15-20 cm mesafeden vücuda püskürtmek gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Yıldırım, "Deodorantı temiz ve kuru cilde uygulamak daha etkili olacaktır. Parfümün doğrudan cilde temas etmesinde sakınca yoktur ama hassasiyeti bulunan kişiler giysilere uygulamayı tercih edebilir" dedi.
MAKYAJ MALZEMESİ SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT EDİN
Makyaj malzemeleri seçerken yağlı, kuru, karma cilt tiplerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Yıldırım, şu uyarılarda bulundu: