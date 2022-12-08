Mamografi Nasıl Çekilir? Mamografi Çekimi Ne Kadar ve Kaç Dakika Sürer, Acıtır Mı?

Mamografi nedir? sorusunun yanıtı niteliğinde şunu söylemek gerekir, mamografi kadın memesinin detaylı bir şekilde incelenmesine imkan sağlayan bir radyolojik yöntem olarak bilinmektedir. Yapılan araştırmalarda dünya genelinde her 8 kadından bir tanesinin, meme kanseri tehlikesi ile karşılaştığı gösterilmektedir. Fakat erken zamanda meme kanseri teşhisi konulan kişilerin tahmini %90'ının hepsi diğer parçalara bulaşmasına imkan vermeden tedavi görmesine yardım etmek amacıyla tercih edilen en iyi yöntem mamografidir.

Mamografi Nasıl Çekilir?

Kişi kendi düzenli olarak tarama yaptırmak veya memesindeki belirtilerden dolayı meme kanseri riski sebebiyle uzman bir doktora başvurmaktadırlar. Yapılmış olan fiziksel muayene sonunda uzman doktor, mamografi çektirmesini istemektedirler. Birey mamografi işleminde bel bölgesinden yukarı doğru çıplak olacak şekilde ayakta durmasını ister. Görüntülenmesi yapılacak olan meme, görüntülenme işlemi sırasında iki tahta arasına yerleştirilmektedir. Meme, iki tahta arasına gelecek şekilde dar bir alanda sıkışması sağlanır ve x ışını aracılığıyla iç dokunun görüntülenmesi sağlanır. İşlem esnasında ve sonrasında mamografi çekimini gerçekleştiren hemşire, bireyin soluk almasını ve tutmasını, çekim süresi devam ederken sabit tutulmasını hatırlatmaktadır. Mamografi işlemi esnasında memenin çekim kalitesinin yükselmesi için iki tahta arasında sıkıştırıldığı için bazı hazırlıklar yapılmaktadır. Mamografi çektirirken neye dikkat edilmeli, mamografi çekimi acı veriri mi? ve bu rahatsızlık hissinin giderilmesi için ne gibi hazırlıklar yapılabilir bunları inceleyelim;

Üreme dönemi bitmemiş veya değişik bir söylemle menopoz dönemine henüz giriş yapmamış kadınlar, adet zamanlarının ilk haftalarında, memeleri çok daha az duyarlı olduğu için bu dönemde mamografi çekmesi uygun görülmektedir.

Mamografi esnasında belden yukarı kısımda olan tüm kıyafetler çıkması gerektiğinden, rahat bir şekilde çıkarılabilen kıyafetlerin tercih edilmesi, işlem süresinin toplamını kısalttığı için tercih edilmektedir.

Meme etrafına ve meme yakınında olan koltuk altına deodorant, rolon, beyazlatıcı krem gibi ürünlerin kullanımı gibi zamanlarda mamografi işleminin tekrar yapılmasına neden olacak sebepler olduğundan, bu ürünlerin mamografi öncesinde kullanılmaması önerilmektedir.

Mamografi çekimi yapılması için olması gereken pozisyonda durduktan sonra, teknisyen birkaç dakika içinde meme görüntüsü alınmaktadır. Bu işlem rahatsızlık verici olabilir ancak bu durum sadece birkaç dakika içinde bitmektedir. Mamografi çekimi kaç dakika süre? sorusununu şu şekilde cevaplayabiliriz; Mamografi çekimi zamanı, işlemin yapılmakta olduğu kuruma, kişinin daha önceden verilen forma uygun bir şekilde gelmesi ve 15 süren çekimi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Tanısal amaçlı gerçekleştirilen mamografi ise, tahmini 30 dakika (yarım saat) kadar sürmektedir.