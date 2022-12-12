Mamografi Sonucu B Ne Demek? Mamografi Sonucunda Tip B Ne Anlama Gelir?

Mamografi sonucu B ne demek araştırması ile kısa sürede konu ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Memede Tip B patern nedir konusunda bilgi sahibi olarak mamografinin önemini de daha iyi kavrayabilirsiniz. Mamografi Tip B ne demek sorusunun cevabını mamografi çektirdiğiniz sağlık kuruluşundan da öğrenebilirsiniz. Memede Tip B patern ne anlama gelir ya da farklı bir ifade ile Birads B nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Mamografi Sonucu B Ne Demek?

Mamografi, meme kanseri teşhisinin temel testlerinden biridir. Yapılan test sonucunda tetkik yaptıran hastaya A'dan D'ye kadar test değerlendirme kodu verilir. Bu değerlendirme sonunda memedeki yağ yoğunluğu tespit edilir. Memedeki yağ ne kadar fazla ise tümörün tespit edilme ihtimali de o kadar fazladır. Mamografi sonucunda B kod değerlendirmesi yapıldı ise meme dokusunun büyük bir kısımda yoğunluğun söz konusu olmadığı anlaşılmalıdır. Memede olma ihtimali bulunan tümörün tespit edilme ihtimalinin orta seviyede olduğunu söyleyebiliriz.

Memede Tip B Patern Ne Anlama Gelir?

Mamografi testi, meme içindeki tümörün tespit edilmesi amacıyla yapılır. Mamografi testi sonunda tetkik sonucuna verilen kodlar ise tümörün ne derece görülür olduğunu belirtir. Tümörün kötü huylu olup olmadığı da patoloji sonunda değerlendirilir. Bu kapsamda doktor değerlendirmelerini ve tedavi tavsiyelerini dikkate almanız gerekir. Erken teşhis sayesinde olumsuz bir durumla karşılaşmadan hastalığın tedavisini yaptırabilirsiniz.