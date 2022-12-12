Mamografi Sonucu D Ne Demek? Mamografi Sonucunda Tip D Ne Anlama Gelir?

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Mamografi Sonucu D Ne Demek?

Meme dokusunu oluşturan yapılar; süt bezleri, kanallar ve destekleyici dokulardır. Geri kalan kısım ise yağ dokusudur. Yapılan radyoloji testlerinde, memenin yoğun olan ve olmayan dokuları tespit edilir. Söz konusu radyoloji testine mamografi ismi verilir.

Mamografi testini değerlendirmek için A'dan D'ye kadar harf kodları kullanılır. Yapılan tetkik sonucunda D kodu değerlendirmesi yapıldığında memenin hemen hemen tüm dokusunun yoğun olduğu anlaşılır.

Memede Tip D Patern Nedir?

Memografi sonunda D patern değerlendirmesi yapıldığında memenin son derece yoğun olduğu görülür. Memenin yoğun olmasının farklı nedenleri olabilir.

Genç yaş

Vücut kitle endeksinin düşük olması

Menopoza yönelik hormon tedavisi alınmış olması

Meme dokusunun yoğun olması, meme kanseri teşhisini zorlaştırır. Mamografi sonucunda, yoğun olmayan meme yapısının görüntüsü şeffaf ve koyu renklidir. Yoğun yapıdaki memelerin görüntüsü ise beyaz, düz bir alanda görünür. Bu da memedeki tümörün tespit edilmesini zorlaştırır.

Uzmanlar, 40 yaşın üzerindeki kadınlarda meme kanseri riskinin daha fazla olduğunu belirtir. Bu nedenle 40 yaş üstü kadınların her yıl memografi testi yaptırması gerekir. Yapılan tetkikler neticesinde meme kanserinin erken teşhis edilmesi mümkündür. Erken tedavinin hayat kurtardığı unutulmadan memografi testleri yapılmalıdır.