Masa başı çalışanlar için uzmanından sağlık reçetesi: Telefonu kulağınıza yapıştırmayın!





DOĞRU OTURUŞ NASIL OLMALI?



Ofis çalışanları için oturma düzeninin büyük önem taşıdığını ifade eden Doç. Dr. Ağırman, doğru oturuşun nasıl olması gerektiğini şöyle sıraladı:

Baş, monitör ekranına bakarken, dik durmalı.

Omuzlar rahat, sırt dik olmalı.

Bel destekli sandalyeler tercih edilmeli, küçük bir yastıkla destek sağlanmalı.

Ayak altına hafif bir yükseklik konularak, kalça yukarı kaldırılmalı, baldırlar sandalyenin ortasına denk gelmeli.

Klavye ve monitör göz hizasına göre yerleştirilmeli, bilek düz pozisyonda olmalıdır.





YARIM SAATTE BİR 2 DAKİKA YÜRÜYÜŞ



Düzenli egzersizin hayatın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini dile getiren Doç. Dr. Ağırman, şu önerilerde bulundu: "İki saatte bir 5 dakikalık germe egzersizleri yapılmalı. Hareketleri karşılıklı yönlere uygulayın, birkaç kez tekrar edin. Egzersiz sırasında ağrı hissediyorsanız hemen durun. Ayrıca yarım saatte bir kalkıp 2 dakika yürüyün. Bu küçük hareket molaları vücudu rahatlatır, ağrıları önler. Ofis yaşamı hareketsizlikle eş anlamlı olmak zorunda değil. Küçük önlemlerle daha sağlıklı bir yaşam mümkündür."