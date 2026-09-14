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Masa başında çalışanlar dikkat! Bel ve boyun ağrılarını tetikleyen hata

Yaz aylarında artan hareketlilik, sonbaharın gelmesiyle birlikte yerini masa başında geçirilen uzun saatlere bırakıyor. İş ve okul temposunun başlamasıyla bel ve boyun ağrıları yeniden gündeme gelirken, uzmanlar özellikle uzun süre aynı pozisyonda kalmanın omurga sağlığı üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekiyor.

İHA Giriş Tarihi: 14.09.2026 12:00 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 12:02 PAYLAŞ ABONE OL

Yaz aylarında artan hareketlilik, sonbaharın gelmesiyle birlikte yerini yeniden daha hareketsiz bir düzene bırakıyor. İş ve okul temposunun başlamasıyla masa başında geçirilen saatler uzarken, bel ve boyun ağrıları da daha sık görülmeye başlıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Şirin Atlığ, omurgayı en fazla zorlayan durumun uzun süre aynı pozisyonda kalmak olduğunu belirterek, gün içinde düzenli hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.





"UZUN SÜRE AYNI POZİSYONDA KALMAYIN"

Yaz döneminde kazanılan hareket alışkanlığının sonbaharda da mümkün olduğunca sürdürülmesi gerektiğini belirten Atlığ, "Yazın hepimiz yüzme ve yürüyüş gibi egzersizlerle vücudumuzu hareketli hale getiriyoruz. Ancak okulun ve iş hayatının başlamasıyla birlikte uzun saatler masa başında oturmak omurga sağlığımızı olumsuz etkileyen önemli alışkanlıklardan biri. Bu nedenle mutlaka bir egzersiz rutini oluşturmak gerekiyor" diye konuştu.