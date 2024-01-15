Masa başında çalışanlar dikkat! Bu hatalar fıtığa neden olabilir...

Uzun süreli oturarak çalışan bireylerin yanlış duruş nedeniyle kas ve iskelet sistemlerinin olumsuz etkilenebileceğini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Osman Görkem Muratoğlu, dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı. Ofis ortamında masa ve sandalyenin konumunun nasıl olması gerektiğini de anlatan uzman, çeşitli egzersizler de önerdi.

İHA Giriş Tarihi: 15.01.2024 11:00 PAYLAŞ ABONE OL

Günümüzde pek çok kişi, vaktini ofis ortamında ve masa başında çalışarak geçiriyor. Uzun süreli oturarak çalışmak, birçok sağlık sorununa yol açabiliyor. Bu sorunların en başında; bel, boyun ve sırt bölgesi ağrılarının yer aldığını belirten Op. Dr. Osman Görkem Muratoğlu, "Bu ağrılarla birlikte boyun düzleşmesi, bel ya da boyun fıtığı, kaslarla ilgili problemler, kamburluk gibi sorunlar da görülebiliyor. Oysa düzenli egzersiz ve doğru oturma alışkanlıkları sayesinde bazı ortopedik problemlerin önüne geçilebiliyor" dedi.





Op. Dr. Osman Görkem Muratoğlu, şöyle devam etti:

"Uzun süreli oturma pozisyonunda çalışmak sıklıkla bel ve sırt ağrılarına, boyun gerginliğine, boyun düzleşmesine, kas sertleşmelerine neden olabilir. Ergonomik bir çalışma ortamı sağlamak ve vücudun doğru pozisyonda kalmasını desteklemek için ideal masa ve sandalye yüksekliğini ayarlamak önem taşıyor. Doğru masa ve sandalye yüksekliği seçimi; sırt ağrıları, boyun ağrıları ve postürle ilgili diğer sorunları önleyebilir. Bu seçim, oturma pozisyonunun da doğru olmasını sağlar."