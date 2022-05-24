Meğer bitmek bilmeyen baş ağrılarının sebebi bu besinmiş! Ağzınıza bile sürmeyin, migreni tetikliyor...

Baş ağrısı özellikle şiddetli olduğunda günlük yaşantınızı da olumsuz yönde etkileyebilir. Ağrıyı kesmek için alabileceğiniz ilaçlar ise kimyasal olacağından çoğu kişi tarafından tercih edilmemektedir. Önereceğimiz bu yöntemler ise doğal olmakla birlikte baş ağrınıza çözüm olacak.
AKUPRESÜR YÖNTEMİNİ DENEYİN
Akupresür yöntemi, vücuttaki belli noktalara basınç uygulayarak ilaçsız bir şekilde ağrıların giderilmesi ve rahatlama sağlaması için kullanılmaktadır. Eski bir Çin tedavi yöntemi olarak, kullanılmasıyla birlikte baş ağrısına da iyi geldiği düşünülmektedir. Özellikle kulak bölgesinde pek çok basınç bölgesi olduğu düşünülmektedir. Kulak memesinin hemen arkasındaki noktaya yapılacak nazik bir basıncın da baş ağrısını hafifletmeye ve hatta geçirmeye yardımcı olacağı söylenmektedir. Kulağın üst noktasına baskı uygulamak ise migren hastalarında oluşan gerilim hissini de azaltmaya yardımcı olur.
TÜTSÜLENMİŞ YİYECEKLER TÜKETMEKTEN KAÇININ
Tütsülenmiş yani füme yiyecekler her ne kadar lezzetli olsa da baş ağrısı çekiyorsanız tüketmemeniz gereken gıdaların başında geliyor. Histamin bakımından zengin olan tütsülenmiş besinler, aslında vücutta bulunan bir kimyasal olmasına rağmen dışarıdan alındığında baş ağrısına neden olabilir. Histamin bakımından zengin olan besinleri beslenmenizden çıkarmak migren ataklarını azaltmaya yardımcı olacaktır.
BAŞINIZA SOĞUK KOMPRES UYGULAYIN
Eğer başınız ayağa bile kalkamayacak kadar ağrıyorsa, başınıza ve ensenize uygulayacağınız soğuk kompres uygulamak semptomların azalmasına yardımcı olabilir. Soğuk kompres ya da buz kompresi kan damarlarını daraltır ve iltihabı azaltır. Migren için özellikle alnıza ya da şakaklarınıza uygulayacağınız soğuk kompres ağrıları geçirmede oldukça etkili bir yöntemdir.
KAHVE İÇİN
Özellikle kahve bağımlıları sabahları içtikleri bir fincan kahvenin baş ağrısını hızla ve tamamen kestiğini söylemektedir. Aynı zamanda kahve içmek modunuzu yükseltir ve gününüzü daha kolay geçirmenizi sağlar. Yapılan araştırmalar kahve içmenin baş ağrısı üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Ancak çok fazla kahve tüketmemeye de özen göstermelisiniz çünkü kafein bağımlılığı da migren ağrısını azaltmak yerine tetikleyebilir.
SİZİN İÇİN EN DOĞRU EGZERSİZİ SEÇİN
Aktif ve hareketli bir yaşam tarzını benimsemek herkes için faydalıdır. Düzenli olarak spor yapmak daha sağlıklı olmanızı sağlasa da baş ağrısı yaşayan kişiler seçtikleri spor konusunda dikkatli olmalıdır. Ağırlık kaldırmak gibi zorlu aktiviteler baş ağrısını tetikleyici olabilir. Onun yerine yoga veya pilates gibi hem spor yapabileceğiniz hem de sizi zorlamayacak aktiviteleri tercih etmeniz önerilmektedir. Örneğin yoga rahatlamanızı sağlayacağından gerilim tipi baş ağrısını geçirmek için birebirdir.
SAÇLARINIZI TOPLAMAYIN
Bazen saçlarınız sizi rahatsız edebilir ya da açık saçlar bunalmış hissetmenize sebep olabilir ancak onları topuz yapmak da baş ağrınızın ardındaki nedenlerden biridir. Saçınızı uzun süre boyunca sıkı bir topuz veya at kuyruğu yapmak kafanıza baskı yapacağından migren ataklarını tetikleyebilmektedir. Bu nedenle saçınızı mümkün olduğunca toplamamak, gerektiğinde ise gevşek toplamak baş ağrınızı azaltabilir.