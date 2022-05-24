Meğer bitmek bilmeyen baş ağrılarının sebebi bu besinmiş! Ağzınıza bile sürmeyin, migreni tetikliyor...



BAŞINIZA SOĞUK KOMPRES UYGULAYIN Eğer başınız ayağa bile kalkamayacak kadar ağrıyorsa, başınıza ve ensenize uygulayacağınız soğuk kompres uygulamak semptomların azalmasına yardımcı olabilir. Soğuk kompres ya da buz kompresi kan damarlarını daraltır ve iltihabı azaltır. Migren için özellikle alnıza ya da şakaklarınıza uygulayacağınız soğuk kompres ağrıları geçirmede oldukça etkili bir yöntemdir.







KAHVE İÇİN Özellikle kahve bağımlıları sabahları içtikleri bir fincan kahvenin baş ağrısını hızla ve tamamen kestiğini söylemektedir. Aynı zamanda kahve içmek modunuzu yükseltir ve gününüzü daha kolay geçirmenizi sağlar. Yapılan araştırmalar kahve içmenin baş ağrısı üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Ancak çok fazla kahve tüketmemeye de özen göstermelisiniz çünkü kafein bağımlılığı da migren ağrısını azaltmak yerine tetikleyebilir.