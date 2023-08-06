Meğer böbrekleri çürütüyormuş! Severek tükettiğimiz o besin dayanılmaz ağrılara sürüklüyor....

Yin, İlave şeker ile çeşitli hastalıklar veya patolojik durumlar arasındaki ilişkiyi ayrıntılı olarak araştırmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu ekledi.

Yin; "Örneğin, ilave şeker alımıyla en çok hangi tür böbrek taşları ilişkilidir? Böbrek taşı oluşum riskini azaltmak için ilave şeker tüketimimizi ne kadar azaltmalıyız? Yine de, bulgularımız karar vericiler için şimdiden değerli bilgiler sunuyor" açıklamasında bulundu.