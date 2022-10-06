Meğer dişlerimizi yanlış fırçalıyormuşuz! O hata diş fırçalamanın tüm etkisini yok ediyor…

DİŞ FIRÇASINI SAKLARKEN

Diş fırçası tutucunuzu tuvalet ve lavabodan uzak bir alana yerleştirin. Tuvaletin sifonu çekmek bir aerosol etkisi yaratarak mikropları havaya püskürtebilir ve diş fırçanıza kadar ulaşabilir. Sifonu çekmeden önce klozet kapağını kapatmak bu konuda yardımcı olabilir, ancak diş fırçalarını tuvaletten mümkün olduğunca uzak tutmak üzerlerine bulaşabilecek bakteri sayısını azaltmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca yapılan araştırmalar banyoda saklanan diş fırçalarının üzerlerinde dışkı izleri olabileceğini göstermiştir.

BESLENME

Sağlıklı ve dengeli bir beslenme, dişlerinizle temas eden asitlerin zararlı etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır. Çoğu insan, belirli yiyeceklerin ağzınızdaki asitleri nasıl nötralize edebileceğinin farkında değildir. Bu nedenle diş sağlığınızı korumak adına tükettiğiniz gıdalara dikkat etmeniz önemlidir.