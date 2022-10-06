Meğer dişlerimizi yanlış fırçalıyormuşuz! O hata diş fırçalamanın tüm etkisini yok ediyor…

Diş fırçalarken yapılan bazı hatalar, fırçalama işleminin olumlu etkilerinin de ortadan kalkmasına neden olabiliyor. İşte uzmanından diş fırçlarken dikkat edilmesi gerekenler...
DİŞLERİ FIRÇALADIKTAN SONRA
Diş Hekimi Silviu Cartas dişlerinizi fırçaladıktan sonra kesinlikle ne su ne de gargara suyu ile ağzın çalkalanmaması gerektiğini söylüyor.
İnsanlar fırçaladıktan sonra ağızlarını çalkalama eğilimindedir. Ancak bu, florürün dişlerden uzaklaştırılmasına neden oluyor, yani minedeki mineralleri güçlendiremediğinden dişlere fayda sağlayamıyor.
Gargarada diş macununa göre daha az florür olduğu için dişler fırçalandıktan sonra tükürmeli, durulamamalı ve fırçaladıktan sonra gargara kullanmaktan kaçınmalısınız.
Bunun yerine diş fırçalamadığınız zamanlarda ağız gargarası kullanmak çok daha yararlı bir alışkanlıktır.
Diş macununun içerisinde bulunan aktif bileşenlerin serbest kalması ve dişlere yapışması için zamana ihtiyacı vardır.Fırçalamanın ardından suyla durulama, bu bileşenleri ve faydalarını ortadan kaldırır.
Antibakteriyel diş macunu, diş üzerinde yapışkan bir polimer (koruyucu bir kalkan) biriktirir; fırçaladıktan hemen sonra durulamak onu ıslatır ve dişlerde birikmesini engeller.
Ağız gargarası ise genelde diş macunundan daha düşük bir florür konsantrasyonuna sahiptir. Bu nedenle fırçalamadan hemen sonra kullanılırsa ağızdaki florür konsantrasyonunu seyreltecektir.
Buna ek olarak ağız gargarası yutma riski nedeniyle altı yaşından önce kullanılmamalıdır Diş çürüğüriski yüksek olan çocuklar için diş hekimleri belirli bir gargara kullanılmasını önermişse durulama gözetim altında yapılmalıdır.
DİŞLERİNİZİ SAĞLIKLI TUTMAK İÇİN
DİŞ İPİ
Çoğu kişi ağız sağlığı için sadece diş fırçalamaya odaklansa da, aslında diş arası temizliği ve normal fırçalama her zaman birbirini tamamlamalıdır. Bu teknikleri birlikte kullanmak, asitlerin gizli yüzeyler üzerindeki uzun süreli etkisini azaltarak, dişlerinizin yüzeyini daha fazla kaplamanızı sağlar.
DİŞ FIRÇASINI SAKLARKEN
Diş fırçası tutucunuzu tuvalet ve lavabodan uzak bir alana yerleştirin. Tuvaletin sifonu çekmek bir aerosol etkisi yaratarak mikropları havaya püskürtebilir ve diş fırçanıza kadar ulaşabilir. Sifonu çekmeden önce klozet kapağını kapatmak bu konuda yardımcı olabilir, ancak diş fırçalarını tuvaletten mümkün olduğunca uzak tutmak üzerlerine bulaşabilecek bakteri sayısını azaltmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca yapılan araştırmalar banyoda saklanan diş fırçalarının üzerlerinde dışkı izleri olabileceğini göstermiştir.
BESLENME
Sağlıklı ve dengeli bir beslenme, dişlerinizle temas eden asitlerin zararlı etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır. Çoğu insan, belirli yiyeceklerin ağzınızdaki asitleri nasıl nötralize edebileceğinin farkında değildir. Bu nedenle diş sağlığınızı korumak adına tükettiğiniz gıdalara dikkat etmeniz önemlidir.
DİŞ FIRÇASINI DEĞİŞTİRMEK
Diş fırçanızı düzenli olarak değiştirmemek, dişlerinizi temizlemenin o kadar verimli olmayacağı ve yine üzerinde zararlı bakterilerin gelişeceği anlamına gelir.
Herkes diş fırçasını ne sıklıkta değiştireceğini bilmediği gibi ve diş fırçasının ne zaman değişmesi gerektiğini nasıl anlayacağı konusunda da yeterli bilgiye sahip değil.
Elektrikli diş fırçaları için tavsiye her üç ila dört ayda bir olmakla birlikte manuel fırçalar için de aynı süre kullanım süresi olduğu söylenmektedir. Dİş fırçasının kıllarındaki aşınmayı ve şekil değişikliklerini takip edebilir ve gerektiğinde düzenli olarak değiştirebilirsiniz.