Meğer erken yaşlanmaya neden oluyormuş! Uzman uyardı: "Cildi korumak için mutlaka..."

GÜNEŞ KREMİ KULLANIMI İHMAL EDİLMEMELİ Sonbahar aylarında güneşin zararlı UVA ve UVB ışınlarının, yaz aylarında olduğu kadar yoğun olmasa da etkisini devam ettirdiğini söyleyen Uzm. Dr. Akbay, "Özellikle UVA ışınları, bulutlu havalarda bile ciltte yaşlanmaya, leke oluşumuna ve cilt kanserine neden olabilir. Güneş koruyucu kullanmak bu riskleri azaltmaya yardımcı olur. Güneş ışınları camlardan geçebilir, bu nedenle kapalı alanlarda çalışıyor olsanız bile SPF 30 ve üzeri güneş kremi kullanmaya devam etmek önemlidir. Güneş kremleri etkilerini bir süre sonra kaybetmektedir. Bu nedenle gün içerisinde 2-3 saatte bir yeniden sürülmelidir" dedi.

MEVSİM GEÇİŞLERİ AKNE SORUNLARINA NEDEN OLABİLİYOR Akneye yatkın kişilerde genellikle yağlı ve karma cilt tipi görüldüğünü aktaran Dr. Akbay, "Mevsim geçişleri, bazı cilt tiplerinde akne sorunlarını tetikleyebilir. Sonbaharda cildin nem dengesini sağlarken akneye yatkın bölgeler de göz önünde bulundurmalıdır. Bu nedenle su bazlı ve komedojenik olmayan nemlendiriciler tercih edilmelidir. Akneye meyilli ciltlerde retinoik asit, benzoil peroksit ve salisilik asit içeren ürünler sonbahar ile birlikte akne tedavisinde etkili bir şekilde kullanılmaktadır" diye konuştu.