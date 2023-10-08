Meğer öksürüğün en doğal reçetesiymiş! İşte İbn-i Sina’nın geçmek bilmeyen öksürük için yazdığı ballı reçete…

İbn-i Sina'nın yüz yıllar önce yazdığı El Kanun Fi't-Tıbb eserinde geçmek bilmeyen öksürük için bahsettiği bu ballı reçete, adeta şifa niteliğinde. İnatçı öksürükle mücadele edebilmenin en etkili yollarından birisi.

BAL VE KETEN TOHUMU KARIŞIMI

Bu karışım için ilk olarak bir tavada keten tohumunu kavurun. Ardından bal ile bir arada karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı bir kavanozda da muhafaza edebilirsiniz. Öksürüğünüz şiddetlendiği zaman günde bir çay kaşığı bu karışımdan tüketmek öksürüğün adeta kökünü kazımanıza yardımcı olur.