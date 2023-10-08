Meğer öksürüğün en doğal reçetesiymiş! İşte İbn-i Sina’nın geçmek bilmeyen öksürük için yazdığı ballı reçete…

İbn-i Sina'nın yüz yıllar önce yazdığı El Kanun Fi't-Tıbb eserinde geçmek bilmeyen öksürük için bahsettiği bu ballı reçete, adeta şifa niteliğinde. İnatçı öksürükle mücadele edebilmenin en etkili yollarından birisi.
BAL VE KETEN TOHUMU KARIŞIMI
Bu karışım için ilk olarak bir tavada keten tohumunu kavurun. Ardından bal ile bir arada karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı bir kavanozda da muhafaza edebilirsiniz. Öksürüğünüz şiddetlendiği zaman günde bir çay kaşığı bu karışımdan tüketmek öksürüğün adeta kökünü kazımanıza yardımcı olur.
BALLI ZENCEFİL KARIŞIMI
Bal ve zencefilin antiseptik özellikleri bulunur, solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan virüs ve bakterilerle mücadele edebilir.
Bu karışımı hazırlamak için ilk olarak taze zencefil kökünü rendeleyin ve suyla kaynatın.
Kaynatmak, zencefilin aktif bileşenlerini serbest bırakıp elde edilen karışımın etkinliğinin artmasını sağlar.
Kaynadıktan sonra içerisine bal ekleyip karıştırın. Bal, lezzet katmasının yanı sıra antiseptik özellikleriyle enfeksiyonlarla savaşır.
Ballı zencefil karışımını, sıcak suya ekleyip demlenmesini sağlayarak çay gibi de tüketebilirsiniz.
BALIN FAYDALARI
Bal içerdiği antibakteriyel ve antienflamatuar sayesinde öksürüğü bastırır ve boğazın yumuşamasına yardımcı olur. Üst solunum enfeksiyonları yaşayan kişilerin bal tüketmesi, öksürüğün engellenmesinde etkili olur.
Bal, pinocembrin isimli antioksidan sayesinde beyin fonksiyonlarını korur ve iyileştirir bu şekilde hafıza bozukluklarını engeller.
Gastrointestinal hastalıkların (mide-bağırsak) etkisini azaltır ve ishal gibi sorunların engellenmesine destek olur.
İltihap; kalp sağlığı ve kanser gibi neden olarak pek çok hastalığa yol açabilir. Bal ise içeriğinde yer alan antioksidanın sayesinde vücudun iltihaptan korunmasını sağlar.
Bal antimikrobiyal özelliği sayesinde yaraların hızlı bir biçimde iyileşmesine yardımcı olur. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar, enfeksiyonlarla mücadele eder.
KETEN TOHUMUNUN FAYDALARI
Keten tohumu; Omega-3, yağ asidi, alfa-linolenik asit, ligan ve lif içerir. Bu içeriği sayesinde vücudun direncini artırır ve hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.
Bağırsaklardaki hareketlerin sıklığının artmasını sağlayarak sindirim sistemini destekleyebilir.
Kolesterolün düşürülmesinde etkili olabilir. İçeriğinde yer alan fitosteroller bağırsaklardaki kolesterol emiliminin sağlanmasına destek olur.
Keten tohumu bileşenlerinde yer alan omega-3 yağ asitleri, kanser hücrelerinin çoğalmasının engelleyebilir ve büyümelerinin yavaşlamasına destek olabilir. Yapılan çalışmalara göre birçok kanser türüne karşı bağışıklığı destekler.
ZENCEFİLİN FAYDALARI
Zencefilin antibakteriyel ve antiviral özellikleri bulunur. Bu özellikleri sayesinde öksürüğe karşı iyi gelir ve balgam söktürücü özelliği vardır.
Zencefil, ishale yol açan toksik bakterilerin önlenmesini sağlar ve bağırsaklarda sıvı birikmesini engellemede etkilidir. Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesini sağlar böylece kabızlık ve ishal gibi problemlere karşı faydalı olabilir.
İçeriğindeki gingerol isimli madde, antienflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Vücutta aşırı oranda bulunan serbest radikaller sonucu ortaya çıkan oksidatif stresin ve enfeksiyonların azalmasını sağlayabilir.
Kolesterolü ve buna bağlantılı olarak kanın pıhtılaşmasını engellemeye destek olabilir. Böylece kalp krizi, felç, kan damarlarının tıkanması gibi kalp hastalıklarının tedavisinde faydalı olabilir.
UYARI: Hassasiyeti ya da alerjisi bulunan kişilerin bu besinleri uzmana danışmadan tüketmesi tavsiye edilmez. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, hamileler ve ilaç kullananların öncesinde bir hekime danışması önerilir.