Meğer ölümle sonuçlanabiliyormuş! Uzman uyardı: "Tükettiğiniz sebzeleri bol su ile yıkayın"

Türkiye Hidatidoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazmiye Altıntaş, "kist hidatik" hastalığına karşı tedbirler alınması gerektiğini ifade ederek özellikle tüketilen sebzelerin bol su ile yıkanması gerektiğini ifade etti. Bu hastalığın yaygın olduğunu ancak, çok fazla bilinmediğini söyleyen Altıntaş, uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Altıntaş, "Köpekler hasta olduğunda dışkılarıyla hastalıklı yumurtalıkları dışarıya bırakıyorlar. Dışkılardaki yumurtalar uzunca bir süre dış ortamda canlı kalabiliyor. Otlayan hayvanlarımıza ve bir şekilde insanlara da ağız yoluyla bulaşabiliyor." dedi.

KARACİĞER VE AKCİĞERE ZARAR VERİYOR

Altıntaş, bu hastalığın kan yoluyla tüm organlara ulaştığını ve başta karaciğer ve akciğere zarar verdiğini vurguladı.

Hastalığa çocuk yaşlarda yakalanıldığını ve ileri yaşlarda ortaya çıktığını dile getiren Altıntaş, şunları kaydetti:

"Akciğer ve karaciğerde kesecikler halinde kendini gösteriyor ve hastalık uzun yıllar sonra ortaya çıkıyor. Hayvanlardan bulaşan 'kist hidatik' hastalığı sinsi bir hastalık. İlaçla kesin çözümü yok ancak ameliyatla bu hastalıktan kurtulabiliyorlar. Hastalığın tedavisi ise uzun yıllar sürüyor. İnsanların bu hastalığı alıp da tedavi olmaktansa hastalığı almamak için kendilerini korumalarını gerektiğini düşünüyoruz. Halk sağlığı o nedenle çok önemli. Hayvanlardan bulaşan 'kist hidatik' hastalığından korunmak çok basit. Herkes evinde köpek besliyor olabilir. Öncelikle köpeğinizi veteriner hekimlere götürüp parazit aşısıyla tedbir alacaksınız. Bu tedbir sahipsiz hayvanlar için de yaygınlaştırılıp uygulanmalıdır ayrıca köpeğinizi her sevdiğinizde tedbiren ellerinizi yıkamalısınız."

ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİYOR

Altıntaş, tedavi olunmaması halinde ölümle sonuçlanabilecek durumların ortaya çıkabileceğine işaret etti.

Köpeklere 3 ayda bir parazit ilacı verilmesinin önemine değinen Altıntaş, "Köpeğinizin parazit ilacı sonrası temizlenmesi mümkün. Parazit bulaşmış hastalarda oluşan kistler çok büyüyebiliyor ve bazen belirti vermeyebiliyor. 10, 15 santimetreye kadar varabilen hatta çocuk kafası büyüklüğünde olan kistlerle karşılaşıyoruz. Bu kist patlayabiliyor ve patladığı zaman anafilaktik şok dediğimiz zehirlenme sonucu insanlar hayatlarını kaybedebiliyorlar." şeklinde konuştu.

TÜKETTİĞİNİZ SEBZELERİ BOL SU İLE YIKAYIN

Prof. Dr. Altıntaş, hastalığın sebzelerle de insanlara bulaşabildiği uyarısını yaptı.

Özellikle yere yakın yetişen yeşillikleri tüketirken insanların daha dikkatli olması gerektiğini anlatan Altıntaş, şöyle devam etti:

"Marul, roka, maydanoz gibi sebzeleri tüketirken daha dikkatli olmalıyız. Eğer bu bitkilerin yetiştiği alanlara hasta olan köpeklerin girme şansı varsa ve bu bitkilerin arasında dolaşıp yakınına dahi dışkılarını bırakma ihtimali varsa dışkılardaki parazit yumurtaları bulaş olabilir. Yeşillikler ve tükettiğiniz sebzeleri bol su ile yıkayın, dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da budur. Tedbirini aldığımız sürece bu hastalıktan korunmamız da mümkündür."