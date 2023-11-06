Meğer soğuk havalar bu ağrıları tetikliyormuş! Uzmanı alınması gereken önlemleri anlattı

Mevsim değişikliği nedeniyle oluşan soğuk havanın ve rutubetin özellikle bel, boyun ve omurga ağrıları üzerinde arttırıcı etkilerinin olduğunu belirten Op. Dr. Yasin Levend Özçelik, "Vücudumuzu soğuğa karşı koruduğumuz takdirde şikayetlerimizin artmasından korunuruz" dedi.



Hastalarımızın muzdarip olduğu bel, boyun ve sırt ağrıları soğuk havalarda artış gösteriyor. Bugünlerde polikliniklere başvuranların önemli bir kısmını bel, boyun ve sırt ağrısı şikayetiyle gelenler oluşturuyor. Konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yasin Levend Özçelik, vücudun iklim değişikliğini en hafif biçimde hissetmesini sağlamak için birtakım önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Dr. Özçelik "İklim değişikliği ve soğuk havanın insan üzerindeki etkisini anlatmak istiyorum. Özellikle bel, boyun ve omurga hastalıklarını komple sayacak olursak genelde bunlar bizim dejeneratif dediğimiz yaşlanma sürecinin doğal seyri içinde gelişen hastalıklardır. Bunlar yaşlandıkça hepimizde çeşitli derecelerde oluşacak şeylerdir ama bazen yıpranmaya bağlı çalışma şartları, duruş bozuklukları ve kilo gibi birçok etken de erkenden bu hastalıkların gelişmesini hızlandırabilir. Bu hastalar daha erken yaşta bel ve sırt ağrılarını çekmeye başlayabilirler. Dejeneratif süreç özellikle omurgadaki eklemlerin ve kıkırdakların yıpranmasına yol açtığında soğuk havalarda bu hastaların şikayetlerinde artış görülmesi hemen hemen kaçınılmazdır. Diz ve kalça ekleminde dejenerasyon olan hastaların ağrıları soğukta nasıl artıyor ise aynı şekilde omurga hastalıklarında da havalar soğuyunca daha fazla rahatsız edecektir. Buna karşı belimizi, boynumuzu,soğuk ve rutubetli havadan korumak, dışarı çıkarken havanın durumuna göre giyinmek önemlidir" dedi.