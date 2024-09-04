Meğer yanlış biliyormuşuz! Soğuk algınlığına en iyi gelen yöntem...

Virüsler vücudumuza girdiğinde iki savunma mekanizmasıyla karşılaşır. Doğuştan gelen bağışıklık sistemi işgalci virüsleri dışarı atmaya uğraşır. Edinilmiş bağışıklık ise vücudun karşılaştığı belli patojenleri hedef alır ve tekrar karşılaşma halinde hazırlıklı olmak üzere hatırlayıcı hücreler oluşturur. Suçiçeği gibi bazı çocukluk hastalıklarıyla sadece bir kez karşılaşmanın nedeni budur. BBC News'ün haberine göre; soğuk algınlığına neden olan virüs ise bir insandan diğerine geçerken sürekli değişir. Hatırlayıcı hücreler bu nedenle onları tanıyamaz ve bazen aynı mevsimde bile defalarca soğuk algınlığına yakalanabiliriz. Bağışıklık sistemi ise herhangi bir vitamin veya mineral eksikliği olduğunda aksar. Bu nedenle, zaten iyi bir beslenme düzenimiz varsa, soğuk algınlığına karşı bağışıklık sistemini güçlendirecek takviye gıda ve vitaminlerin pek katkısı olmayacaktır. Ama herhangi bir vitamin, çinko veya demir eksikliğinde takviye gıda veya vitaminlerin yararı olur. Peki, genel kullanım açısından takviyeler çözüm mü?