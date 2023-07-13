Metabolizma Yavaş Çalışırsa Ne Olur? Metabolizmanın Yavaş Çalışması Kötü Bir Şey Mi, Nasıl Hızlandırılır?

"Metabolizma yavaş çalışırsa ne olur?" sorusuna yanıt olan durumlar, bu soruna bağlı olarak yaşanan belirtilerdir. Dolayısıyla bu durumda vücutta görülen semptomlara değinilmesi ve "Metabolizma nasıl yavaşlar?" sorusunun cevaplanması önem arz eder. Bir canlının yaşamını sürdürmesi için meydana gelen tepkimeleri temsil eden bu sistemde sorun olduğu zaman uygulanabilen yöntemlerse "Yavaşlayan metabolizma nasıl hızlandırılır?" sorusu yanıtlanarak açıklanabilir.

Metabolizma Yavaş Çalışırsa Ne Olur?

Bir canlının vücudunda yaşamsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için meydana gelen kimyasal tepkimelerin tümüne metabolizma adı verilir. Metabolizmanın yavaşlaması ise farklı nedenlerle ilişkili olabilir. Bunlar arasında mevsim geçişleri, öğün azaltmak, katı diyetler yapmak, fazla alkol tüketimi, hormon problemleri ve kas dokusunun az olması gibi durumlar yer alır. Dolayısıyla metabolizmanın yavaş çalışması durumunda vücutta görülen belirtiler de sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda yavaşlayan metabolizmanın vücut üzerindeki bazı etkileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Kilo problemi: Metabolizmanın yavaşlaması ve vücuttaki tiroit hormonunun eksik olması ile bağlantılı olarak kilo problemi yaşanabilir.

Metabolizmanın yavaşlaması ve vücuttaki tiroit hormonunun eksik olması ile bağlantılı olarak kilo problemi yaşanabilir. Yorgunluk hissi: Gün içerisinde sürekli olarak yorgunluk hissine sahip olunması metabolizmanın yavaş çalıştığına işaret edebilir.

Gün içerisinde sürekli olarak yorgunluk hissine sahip olunması metabolizmanın yavaş çalıştığına işaret edebilir. Cilt kuruluğu: Metabolizmanın yavaşlamasına bağlı olarak hücrelerin de yeteri kadar aktif olmaması ve vücudun hayati besin maddelerini alamaması durumunda cilt kuruluğu görülebilir.

Metabolizmanın yavaşlamasına bağlı olarak hücrelerin de yeteri kadar aktif olmaması ve vücudun hayati besin maddelerini alamaması durumunda cilt kuruluğu görülebilir. Saç dökülmesi: Metabolizmanın çalışma hızının düşmesi nedeniyle vücudun ihtiyaç duyduğu mikro besleyici maddelere ulaşamaması durumunda saçlarda seyrelme oluşabilir.

Metabolizmanın çalışma hızının düşmesi nedeniyle vücudun ihtiyaç duyduğu mikro besleyici maddelere ulaşamaması durumunda saçlarda seyrelme oluşabilir. Tırnakların kırılması: Vücudun yeteri kadar beslenememesi nedeniyle tırnakların güçsüzleşmesi ve kırılması söz konusu olabilir.

Vücudun yeteri kadar beslenememesi nedeniyle tırnakların güçsüzleşmesi ve kırılması söz konusu olabilir. Baş ağrısı ve unutkanlık sorunu: Metabolizmanın yavaşlamasına neden olan tiroit hormonu eksikliği, sık sık ortaya çıkan baş ağrısı ve unutkanlık ile kendini gösterebilir.

Metabolizmanın yavaşlamasına neden olan tiroit hormonu eksikliği, sık sık ortaya çıkan baş ağrısı ve unutkanlık ile kendini gösterebilir. Üşüme hissi ve nabız düşüklüğü: Bazal metabolizma hızının yavaşlamasına bağlı olarak nabız düşüklüğü ortaya çıkabilirken, hipertiroidizm problemi yaşandığında ise vücut sıcaklığı azalabilir.

Bazal metabolizma hızının yavaşlamasına bağlı olarak nabız düşüklüğü ortaya çıkabilirken, hipertiroidizm problemi yaşandığında ise vücut sıcaklığı azalabilir. Depresyon ve cinsel problemler: Metabolizmanın yavaşlamasına yol açan faktör hipertiroidizm ise depresyon ve cinsel problemlerin yaşanması olasıdır.

Metabolizmanın yavaşlamasına yol açan faktör hipertiroidizm ise depresyon ve cinsel problemlerin yaşanması olasıdır. Kabızlık ve regl döngüsünün bozulması: Hormonların düzensiz olarak çalışmasına bağlı olarak regl döngüsünde bozulma görülebilirken, bağırsakların yeteri kadar çalışmaması da kabızlığa yol açabilir.

Hormonların düzensiz olarak çalışmasına bağlı olarak regl döngüsünde bozulma görülebilirken, bağırsakların yeteri kadar çalışmaması da kabızlığa yol açabilir. Şeker ve karbonhidrat tüketiminin artması: İnsülin direnci ile bağlantılı olan metabolizma yavaşlığı, vücut hücrelerinin glikozu emmemesi nedeniyle şeker ve karbonhidrat isteğini artırabilir.

Metabolizma Nasıl Yavaşlar?

Metabolizmanın yavaş çalışması üzerinde etkili olabilen pek çok faktöre rastlanır. Uzmanlar tarafından yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda hormonların, genlerin ve uyku problemlerinin metabolizmanın yavaşlamasına yol açabildiği saptanmıştır. Buna ek olarak metabolizmanın yavaşlamasında etkili olabilen diğer nedenler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Katı diyetler, aşırı alkol tüketimi

İyotsuz tuz tüketimi, kalsiyum azlığı

Yeterli miktarda su tüketilmemesi, kas dokusunun azlığı

Metabolizma hızının yavaşlamasına yol açan ilaçların kullanılması

Yavaşlayan Metabolizma Nasıl Hızlandırılır?

Metabolizmasının yavaş çalıştığını düşünen pek çok kişi, bu sorunu çözmek için hangi yöntemlere başvurabileceğini araştırır. Bu bağlamda uzmanlar tarafından uygulanması ve dikkate alınması önerilen yaşam alışkanlıklarından söz edilebilir. Bir uzmana danışıldıktan sonra metabolizma hızının artırılması için uygulanabilen yöntemler aşağıdaki gibidir: