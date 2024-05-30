Metabolizmayı hızlandıran beslenme yöntemi! Doğrudan yağları parçalıyor...





KARBONHİDRAT SEÇİMİ ÖNEMLİ

Karbonhidrat tüketimin sınırlandırılmasının, en çok karşılaşılan yanlışların başında geldiğini söyleyen Aksipahi, şu önerilerde bulundu: "Karbonhidratlar tek başına kilo alımına sebep olmaz. Karbonhidrat seçimleri ve fazla kalori alımı kilo almaya sebep olur. Karbonhidratlı besinler beslenme programından çıkarıldığında, vücudumuz, temel ihtiyacı olan karbonhidratı önce kandan sonrasında kaslardan almaya çalışır. Bu sebeple kas kayıplarına zemin hazırlanır. Kas kayıpları da su kayıplarına sebep olur. Kas kütlesindeki kayıptan dolayı yavaşlayan metabolizmada yağ yakımı azalır ve verilen kilolar hızlıca geri alınabilir. Beslenmenizde beyaz un, pirinç gibi gıdalar yerine tam tahıllı besinler, kuru baklagiller ve meyveler gibi kompleks karbonhidratları tercih ederseniz, kan şekeriniz dengelenir ve lif alımınız artar."