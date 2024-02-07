Metabolizmayı yavaşlatıyor, baş ağrısına neden oluyor! Sabahları uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız...

Güzel bir sabah rutini, ruh halinizi iyileştirebilir ve gün boyunca size daha fazla enerji verebilir; ancak çoğumuzun suçlu olduğu ve bunun tam tersini yapabilen belirli bir alışkanlık vardır. Sabah ilk iş olarak telefonunuza bakmanın, metabolizmanızı yavaşlatmaktan baş ağrısına kadar sağlığınız üzerinde zararlı etkileri olabileceği ortaya çıktı.
Dr. Jane Bowring, bunun hepimizin zaman zaman yaptığı bir şey olduğunu, ancak telefonunuza uzanmanın aslında sinir sisteminizi "aşırı uyardığını" ve sağlığınıza zarar verebileceğini açıkladı. "Bu beyniniz ve sinir sisteminiz için aşırı uyarıcı olan dopamin seviyenizi yükseltecektir."
Doktor, telefonunuzu kullanmanın, "cep telefonunuzdan gelen elektrik ve manyetik alanlar (EMF'ler)" nedeniyle metabolizmanızı da etkileyebileceği ve bunun da "VGCC (voltaj kapılı kalsiyum kanalları) yoluyla hücrelerinize çok fazla kalsiyum akmasına neden olabileceği ve bu kalsiyumun dengesini dengelemek için daha fazla magnezyum gerekeceği" konusunda uyardı.
Doktora göre bu, "günlük metabolizmanızı, enerji seviyenizi etkileyecek ve bu EMF'lerden dolayı baş ağrısı çekiyor olabilirsiniz". Telefonunuzun ekranı ayrıca "sirkadiyen ritimlerinizi" bozabilecek mavi bir ışık yayar, Dr. Bowring'e göre bu ışık "telefona kaçta bakarsanız bakın beyninize saatin öğlen 12 olduğunu" söyleyecektir.
Ayrı bir uyarıda, zihinsel sağlığın sinir bilimi konusunda uzmanlaşmış güçlendirme psikoloğu Jay Rai'den geldi. İlk iş olarak cihazınıza uzanmamanızı tavsiye etti. "Sabah ilk uyandığınızda beyniniz, derin uyku durumunda ortaya çıkan delta dalgalarından, bir tür hayal kurma durumu sırasında ortaya çıkan teta dalgalarına geçiş yapar."
"Beyin uyanık olduğunuzda, ancak rahat olduğunuzda ve çok fazla bilgi işlemediğinizde alfa dalgaları üretmek için hareket eder. Ancak, ilk iş olarak telefonunuzu alıp hemen çevrimiçi dünyaya dalarak, vücudunuzu önemli teta ve alfa aşamalarını atlamaya zorlarsınız ve doğrudan delta aşamasından tamamen uyanık ve tetikte olmaya (beta durumu olarak da bilinir) geçersiniz."