Metabolizmayı yavaşlatıyor, baş ağrısına neden oluyor! Sabahları uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız...

Sabahları ister bir fincan kahve içmek ister gazete okumak olsun, hepimizin belirli alışkanlıkları vardır, ancak bir doktora göre gözlerinizi açar açmaz asla yapmamanız gereken bir şey var.

Giriş Tarihi: 07.02.2024 10:20 PAYLAŞ ABONE OL

Güzel bir sabah rutini, ruh halinizi iyileştirebilir ve gün boyunca size daha fazla enerji verebilir; ancak çoğumuzun suçlu olduğu ve bunun tam tersini yapabilen belirli bir alışkanlık vardır. Sabah ilk iş olarak telefonunuza bakmanın, metabolizmanızı yavaşlatmaktan baş ağrısına kadar sağlığınız üzerinde zararlı etkileri olabileceği ortaya çıktı.

Dr. Jane Bowring, bunun hepimizin zaman zaman yaptığı bir şey olduğunu, ancak telefonunuza uzanmanın aslında sinir sisteminizi "aşırı uyardığını" ve sağlığınıza zarar verebileceğini açıkladı. "Bu beyniniz ve sinir sisteminiz için aşırı uyarıcı olan dopamin seviyenizi yükseltecektir."