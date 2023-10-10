Mevsim geçişlerinde hasta olmamak için bunlara dikkat! Uzmanı yapılması gerekenleri anlattı

Mevsim geçişlerinin yaşandığı zamanlarda ani hava değişiklikleri aynı zamanda hastalıkların kolay yayılmasına sebep oluyor. Mevsim geçişleri ile birlikte sık görülen hastalıklardan biri de kulak enfeksiyonudur. Çocuklarda kulak ile boğaz arası östaki borusu daha kısa olduğundan, boğaz enfeksiyonu kulağa ilerleyebilir. Kulak beyin ile yakın komşuluğu ve tedavi edilmediği taktirde işitme kaybı riski nedeniyle, önemli bir enfeksiyondur. Odanın nemlendirilmesi, burnun gerektiğinde serum fizyolojiklerle açık tutulması ve boğaz enfeksiyonu durumunda kulakların incelenmesi, ihmal edilmemesi gereken, olası komplikasyonları azaltır. Yıl boyunca 5 defadan daha fazla orta kulak iltihabı geçiren çocuklarda, geniz eti, alerji ve bağışıklık sisteminin ayrıca incelenmesi de önem taşır."

Tanal, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, öksürük ve hapşırma gibi semptomlarla ortaya çıktığını belirterek, "Ateş, halsizlik gibi belirtiler eşlik etmez. Bu duruma sebep olan alerjenleri saptayıp bu süreçte uzak durmak gerekir. Mevsim değişiklikleri ve özellikle soğuk hava astım atağının başlamasına sebep olabilir. Hava yollarının daralmasıyla kendini gösteren, ataklarla seyreden bir hastalık olan alerjik astımda etkilenen yer hava yollarıdır. İltihaba dönüşürse hava yollarının mukozası şişerek ödem oluşur. Öksürük, nefes darlığı, hırıltılı nefes alerjik astımın belirtileri arasında yer alırken, ateş ve koyu renk balgamlı öksürüğün eklenmesi enfeksiyon ihtimalini düşündürtebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterilmeli"

Uyku ve beslenme düzenine çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Tanal, iyi ve düzenli uykunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurguladı.

Tanal, düzenli ve yeterli uykunun, ruhsal ve fiziksel sağlığı koruduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir. Taze mevsim sebze ve meyve tüketilmeli, vitamin ve besleyiciliği yüksek besinler tercih edilmelidir. Kanda demir seviyesi kontrol edilmeli, gerekirse desteklenmelidir. Demirden zengin gıdalar diğer besinlerle birlikte dengeli bir şekilde tüketilmelidir. D vitamini eksikliği de bağışıklığı azalttığı için güneşli havalarda mutlaka dışarıda vakit geçirilmeli, eksikliği durumunda gerekirse takviye alınmalıdır. Çocuklarda fazla besin tüketimi ve normal kilonun üstünde olmak da bağışıklık sistemini zayıflatır. Fazla yağ alımı oksidan madde miktarını arttırır ve savunma sistemini zayıflatır. Bu nedenle çocuklarımızın fazla kilo alımını engellemek için yine dengeli beslenmeye özen göstermeli ve spor aktivitelerine yönlendirilmelidir.